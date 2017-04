Ghost in The Shell: un nuovo progetto animato in arrivo

Ghost in the Shell VR Diver

video per smartphone nel 2017.

C'è da chiedersi come andrà la coabitazione fra queste "firme" dell'animazione giapponese e se, eventualmente, l'anime sarà prodotto in CG.E' da notare che lo scorso settembre, in una discussione sul social Twitter, Kamiyama, aveva preso in giro un fan che affermava di aver avuto notizie su una possibile terza stagione dedicata a Ghost in The Shell: stand Alone Complex.Le vicende del live Action, arrivato nei cinema in questi giorni, sono di evidente attualità.In Italia l'opera di Masamune Shirow è stato pubblicata da, e l'editore perugino ha proposto negli anni anche molti altri manga ispirati o derivata dalla saga. Gli anime dedicati a Ghost in The Shell, dalle opere di Oshii a quelle di Kamiyama, e compresa la serie OAV Ghost in The Shell: Arise, sono stati proposti dalla Dynit , che di recente ha realizzato anche delle ristampe dei principali film.