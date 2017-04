Se vi dicessimo che esiste un servizio che, con soli cinque yen, vi mette a disposizione un dio guerriero, pronto a combattere per voi i mostruosi Ayakashi, abitanti della fenditura che divide il mondo dei vivi da quello dei morti e causa dei mali che imperversano sulla Terra, voi ci credereste? No? Male, perché Yato è davvero un 'god on delivery', ed è pronto a tutto per accontentare le richieste dei suoi nuovi fedeli!

Attraverso il numero di maggio della rivista Shonen Magazine diarriva l'annuncio di un breve stop per Noragami Ilcapitolo n. 75 del maga di Adachitoka , non compare sulla rivista, come avrebbe dovuto, ciò per varie e non meglio specificate "circostanze"; salta così l'appuntamento mensile.Il manga è in corso in Giappone dal 2010, con 18 volumi all'attivo a febbraio 2017. Ne sono state tratte due serie anime: Noragami Noragami Aragoto , per un totale di 25 episodi più dei speciali.Inizialmente il manga è stato pubblicato nel nostro paese dalla, poi è stato interrotto, ed ora è riproposto - dall'inizio - da