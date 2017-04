Dal 2012, "Berserk" è in una specie di rivisitazione mediatica continua che confluirà anche in un altro videogioco, ma la serie animata in questione segue più o meno il filone narrativo dei tre film prodotti dallo Studio 4° C e che ebbero un discreto successo, anche presso me. La storia riprende dal termine dell'analessi e si protrae celermente in un nuovo mondo oscuro post-eclittico.

Certo, l'inizio è stato quanto di più deludente potessi immaginare: mentre per i film asserii che la CG riusciva a diluirsi nel grande movimento che le scene belliche richiedevano, qui mi pare quasi di essermi metamorfosato nel mio opposto: sono proprio le scene movimentate di questa serie che lasciano attoniti. Non essendo un cultore della grafica non saprei come definirlo, ma c'è qualcosa di strano, di falsato nelle scene in moto, qualcosa di irrealistico. Al tutto si aggiunge una regia direi frenetica per adoperare un termine neutro: cambi di inquadratura repentini, a volte vorticosi, a spirale, da mal di mare. Anche a livello di trama rimasi sbigottito: i primi tre episodii sono disastrosi, con voli pindarici inter-volumici, collegamenti fittizii, una pessima resa di Colette - che avrebbe anzi dovuto far cominciare la serie con un profondo senso di mestizia - ed inserimento deplorevole di scene di combattimento inesistenti, id est un maestoso albero dalle cui grinfie ci si libera manco fosse di cartapesta ed un apostolo casuale - ma voluto da Miura, critica quindi non al regista - (la cui grafica è stata certamente la peggiore cosa abbia mai osservato) inserito in una delle scene più erotiche-demoniache dell'intero manga, rovinandola ovviamente. Non parliamo neppure delle scene di nudo, anche integrale, con i seni in bella vista ed i capezzoli censurati; però è, diciamo, tradizione censoria nipponica. Ricapitolando: i primi tre episodi sono brutti, bruttissimi e non mi stupisce che molti abbiano abbandonato la visione al secondo-terzo gradino.

C'è un però: successivamente la serie si riprende. La CG continuerà ad affliggerci, ma migliorando decisamente: si provi a comparare l'apostolo del terzo episodio con qualsiasi altro essere successivo: sono entrambi pessimi, ma il primo pare quasi uscito direttamente da uno di quei cartoni di Rai YoYo prodotti con 20 euro di budget. Ovviamente, perché l'anime si riprende? Certo, forse il regista è ritornato sobrio dopo tre settimane di ebrezza, ma soprattutto la storia, la trama regge il tutto; essa viene seguita quasi pedissequamente e questo dà una base fortissima anche alla regia, permettendoci di poter davvero assaporare cosa sia "Berserk".

Relativamente al film, avevo criticato il doppiatore giapponese di Gatsu, a mio parere incapace, ma debbo dire di ricredermi e ritirare il j'accuse, o per un suo miglioramento, o per una mia precedente svista, o forse perché in quest'anime Gatsu praticamente sta muto quasi tutto il tempo, non essendo più l'estroso ragazzino di un tempo.

Per quanto riguarda le musiche, invece, le ho trovate banali, con scatti di metal a volte ingiustificati e sviolinate mononota in crescendo che avrebbero dovuto rappresentare il terrore, ma che a me han solo infastidito, il tutto condito con i riconoscibili pezzi di Hirasawa tutti molto simili l'un l'altro e generalmente tenuti in sottofondo a basso volume. Eppure entrambi avevano lavorato in maniera più decente nei film.



In conclusione: la serie, questa prima parte almeno, è dedicata ai fan storici, ma forse anche a qualche novizio capace di districarsi avendo guardato i film. È stata un crescendo in miglioramento, ma essendo partita da molto in basso non può aver raggiunto la lode in sole dodici puntate.

Oltretutto: ora che i capitoli della "Festa della nascita" sono finiti, che faranno per i prossimi dodici? Apriranno l'arco della magia e dei Kushan, che praticamente dura fino ad ora, e lo lasceranno aperto.

Non sarebbe stato meglio utilizzare la prima stagione per i capitoli dei bambini perduti e la seconda per la nascita? Chissà se, quindi, hanno in mente ben più di due stagioni.