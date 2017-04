GLI INCONTRI

Sala Meeting Hiroba Asian Village

Cosplay Challenge Kids 2017



Ormai cosplay all'Asian Village fa rima con KC Group, un'associazione no profit di ragazzi che si danno da fare ormai tutto l'anno per far conoscere la loro passione e aiutare chi si vuole cimentare nell'impresa di diventare il proprio personaggio preferito anche solo per un giorno.Ma ciao! Fortunatamente tutto bene, abbiamo avuto modo di collaborare con altre fiere! Ultimamente siamo impegnatissimi con i preparativi del Napoli Comicon.Anche quest'anno allestiremo l'Asian Village e presenteremo le nostre attività di punta.Stiamo sistemando giusto gli ultimi dettagli, ma ormai possiamo dire che il grosso è stato fatto!Proporremo ben quattro workshop cosplay, di cui uno sartoriale grazie alla collaborazione con CosplayMat. Inoltre intratterremo il pubblico con l'ormai celebre Quiz Nerd: chi oserà mettersi in gioco e conquistare poi LA GLORIA? Infine, la terza edizione del Kids Cosplay Challenge, che ogni anno riscuote sempre più successo e ogni volta un maggior numero di piccoli partecipanti.Basterà presentarsi all'Asian Village e farsi coinvolgere dal nostro entusiasmo. Siamo certi che non ve ne pentirete!Workshop sulla realizzazione di zentai e tutine con tessuti elastici, con introduzione ai rudimenti della costruzione di un cartamodello.Con CosplayMat, a cura di KC Group.28 aprile12:00 - 13:00Workshop su progettazione e stampa 3D per il cosplay.Con Cosplus, a cura di KC Group.29 aprile17:00 - 18:00Workshop su materiali, strumenti di lavorazione e dimostrazione di alcune semplici procedure di lavorazione.Con Tenshi no Dogu, a cura di KC Group.30 aprile12:00 - 13:00Parrucche per cosplayWorkshop su taglio, piega, styling di parrucche e creazione di attaccature frontali e posticci.Con Ichigo-Cosplay- Wigs, a cura di KC Group.01 maggio13:00 - 14:00e non scordiamoci il



Ritorna un grande successo degli ultimi anni, che ha visto partecipare tanti piccoli cosplayer, il COMICON Cosplay Challenge Kids a cura di KC Group.

Anche quest’anno i vostri bambini potranno partecipare a una gara Cosplay tutta dedicata a loro.

Partecipare è facile: basta presentarsi travestiti dal proprio supereroe o principessa preferiti!

L’iscrizione si potrà effettuare nel padiglione Asian Village durante Napoli COMICON, lunedì 1 maggio a partire dalle 10:00.

La gara avrà luogo nello stesso Asian Village dalle ore 15:00.

Snav metterà in palio un viaggio in Croazia per una famiglia, mentre lo stand Immelaverde, offrirà tantissimi premi per i piccoli cosplayer. Le sorprese non sono finite, in palio molti altri premi! Non vi resta che partecipare numerosi all’evento!