- Realizzate una foto a tema Dragon Ball in cui sia ben visibile il primo volume di DRAGON BALL SUPER (disponibile in edicola, fumetteria, libreria e Amazon dal 26 Aprile) e allegatela al post su Facebook relativo al presente comunicato stampa, che trovate anche incorporato qui in basso. Liberate la vostra creatività e fate uscire tutta la vostra aura in un unico colpo vincente!

IMPORTANTE: il nome della dedica sullo shikishi sarà lo username di Facebook: se si desidera un nome diverso è necessario specificarlo nel commento in cui si carica la foto.



- Saranno dichiarate vincitrici le cinque foto che otterranno il maggior numero di “like” entro le ore 12 di Domenica 30 Aprile 2017.



- Gli autori delle cinque foto selezionate saranno contattati tramite messaggio privato al profilo Facebook da cui hanno caricato le foto, e riceveranno una copia dello shikishi autografato e personalizzato con il loro nome direttamente a casa o a qualsiasi altro indirizzo da loro fornito.

Riportiamo il comunicato stampa giuntoci in redazione in merito al concorso organizzato da Star Comics per poter ricevere a casa l'autografo di Toyotaro pur senza essere presenti al Napoli Comicon.

Siete fan di Dragon Ball? Attendete l'uscita di Dragon Ball Super con la stessa trepidazione con cui attendete le vacanze estive? Magari vorreste tanto la possibilità di ricevere l'autografo del maestro Toyotaro ma, ahimè, non potrete in alcun modo essere presenti al Napoli Comicon? Non c'è problema, abbiamo pensato anche a voi! Partecipate al concorso Comicon Off: in palio 5 shikishi personalizzati e autografati da Toyotaro, che saranno recapitati direttamente a casa dei vincitori in seguito alla conclusione dell'edizione 2017 del Napoli Comicon.

Gli shikishi saranno gli stessi che il Maestro autograferà durante le signing session che si terranno presso il nostro stand del Napoli Comicon nei giorni 29-30 Aprile e 1 Maggio, e in quella presso il Punto Autografi Comicon all'interno del Padiglione 1, che si terrà l'1 Maggio.