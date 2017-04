Ancora una volta sono costretto a ripetere qual è il mio modus operandi quando si tratta di anime: come spettatore sono poco paziente, non mi piace interrompere la visione di una serie quando l'ho cominciata e quindi, per evitare travasi di bile, di solito ne aspetto la conclusione prima di iniziare a seguirla. Ebbene, per "Yuri!!! on Ice" ho deciso di rompere questa vecchia e solida tradizione: la passione e l'affetto dimostrato dal pubblico verso questo anime, infatti, è stata così straripante che ha finito per travolgere anche me. Così, vinto dalla curiosità, mi sono recuperato in tutta fretta gli episodi che non avevo visto per poi mettermi anch'io in fila assieme a chi attendeva l'uscita di quelli successivi (in realtà uno solo, l'ultimo, ma meglio che niente).

Per questo motivo credo che "Yuri!!! on Ice", indipendentemente da quello che ne penso io o da come possono averlo giudicato gli altri, ha già vinto abbondantemente la sua scommessa: per tutta la durata dei dodici episodi che lo compongono, infatti, è riuscito a riunire davanti a uno schermo, virtualmente ma più o meno contemporaneamente, tutti gli appassionati di anime di tutto il mondo. Sono momenti davvero speciali, perché, almeno per una ventina di minuti a settimana, ognuno può svestirsi dai panni dello spettatore solitario e sentirsi parte integrante di una comunità in movimento; e questo accade, lo ripeto, indipendentemente dal livello di gradimento che ognuno ha maturato nei confronti del titolo in questione.

Detto questo, però, mi tocca rimettere i panni del recensore e pormi la fatidica domanda: "Ma è davvero tutto oro quello che luccica (sul ghiaccio)?". Personalmente ho molte perplessità a riguardo.



Ma partiamo dall'inizio: Yuri Katsuki è l'esponente di punta del pattinaggio artistico giapponese. Qualificatosi per il Grand Prix, una sorta di finale di coppa del mondo di questa disciplina sportiva, rimedia però una solenne figuraccia, sbagliando il suo esercizio e finendo ultimo in classifica. Non essendo esattamente un atleta di primo pelo, a seguito della cocente delusione Yuri deciderà di appendere definitivamente i pattini al chiodo; il caso vuole però che Victor Nikiforov, l'atleta russo vincitore degli ultimi cinque Grand Prix nonché campione del mondo in carica, resti folgorato da un video in cui il pattinatore giapponese riproponeva una delle sue esibizioni. Stanco di gare che non lo stimolavano più, Victor deciderà allora di prendersi un periodo di pausa per fargli da coach; la proposta coglierà Yuri del tutto impreparato ma non al punto da rinunciare a un'occasione irripetibile. L'obiettivo, ovviamente, sarà vincere la medaglia d'oro alla gara più importante dell'anno.



Diciamoci la verità: l'indiscutibile successo di cui ha goduto questo "Yuri!!! on Ice" è di gran lunga superiore ai suoi meriti artistici; da un punto di vista puramente qualitativo, infatti, è attaccabile sotto molti aspetti. Il problema principale, a mio modesto avviso, va ricercato nella struttura data agli episodi: inserire ben quattro gare divise in due turni con sei partecipanti ogni volta ha finito per rendere le singole puntate “troppo strette”. Da un lato, infatti, per fare entrare tutte le esibizioni in venti minuti è stato necessario stringerle fino all'osso; dall'altro, in episodi così compressi lasciare spazio anche a qualcosa di diverso dalle gare si è rivelato essere parecchio complicato.

La prima vittima di questa impostazione è stata la sceneggiatura che, dovendosi adattare ai ritmi frenetici imposti da questo tipo di struttura, non ha avuto la possibilità di svilupparsi molto. Molto spesso quindi, quasi a voler dimostrare la sua esistenza, ha dovuto invadere spazi che per loro natura erano destinati ad altro. Già da tempo siamo stati abituati ai lunghissimi flashback che improvvisamente si impadronivano di campi di calcio, di tennis o piscine; e lo stesso meccanismo, con questo anime, ora viene riproposto anche per le piste di pattinaggio. Ad onor del vero c'è da dire che in "Yuri!!! on Ice" questi sono fatti benissimo, i ricordi o i pensieri dei vari personaggi non annoiano, ma appassionano e spesso commuovono. Mi chiedo, però, che cosa sarebbe potuto venir fuori se a questi fosse stato dedicato più tempo e spazi diversi.

La seconda vittima sono i personaggi. In "Yuri!!! on Ice" sono davvero tanti, troppi per un anime con una struttura del genere. Se si escludono i due protagonisti, gli altri all'inizio mostrano tutto il loro fascino (fisico, emotivo o comico), ma poi con il procedere dell'opera finiscono per assumere un ruolo di mere comparse, a causa del poco tempo a loro disposizione per svilupparsi in modo adeguato.

In verità questo stesso discorso vale, ma solo in parte, anche per Yuri e Victor. Si tratta di personaggi che riescono a creare un forte legame con lo spettatore, non attraverso un'adeguata introspezione individuale ma attraverso una lunga serie di gesti simbolici (gli abbracci, lo scambio degli anelli e così via); ma, se questo a livello mediatico è stato forse un punto di forza per questa serie, la stessa cosa non si può dire a livello artistico. Yuri e Victor, in apparenza, hanno due storie e due personalità molto diverse e decisamente accattivanti, ma queste non vengono fuori quasi mai. Anche in questo caso il tempo a disposizione era quello che era e ci si è dovuti accontentare.



Veniamo ora ai suoi punti di forza. Essi sono, fondamentalmente, due: la parte in stile "spokon" e l'ambiguo rapporto che si instaura tra i due protagonisti.

Quanto alla parte "spokon" essa è perfettamente in linea con quella tradizionale, ma l'aggiunta di musiche di ottimo livello e tutta una serie di effetti speciali a livello grafico la pone su un gradino più alto rispetto a quanto siamo abituati. L'empatia che si viene a creare poi tra spettatore e i vari pattinatori è talmente forte, da generare un vero e proprio tifo da stadio.

Ma forse ciò che maggiormente ha rapito l'attenzione del pubblico è il rapporto tra Victor e Yuri. Personalmente sono un appassionato di harem, forse la cosa più lontana possibile da un boys love; tuttavia, in questo caso, mi sarebbe piaciuto che l'autore non avesse usato il freno a mano in questo modo e ci avesse rivelato in modo "incontestabile" quali fossero i reali sentimenti che intercorrono tra i due protagonisti. Col senno di poi, però, questo dire e non dire, il non dare certezze sui loro sentimenti e sul loro orientamento sessuale è stata forse una scelta azzeccata, perché ha creato una curiosità morbosa nello spettatore e mantenuto alto l'interesse verso la coppia e, di conseguenza, verso la serie. E in fin dei conti lasciare libertà di scelta alla fantasia dei fan sul vero rapporto tra Victor e Yuri è stata una mossa decisamente astuta, specie se si tiene conto che con tutta probabilità ci sarà una seconda stagione.



Tirando le somme, "Yuri!!! on Ice" è sicuramente un buon prodotto, per cui non mi assocerò a chi, eventualmente, dirà peste e corna su questo titolo, magari solo perché ha vissuto tutta la vita nella convinzione che tutti i prodotti di massa debbano essere necessariamente scadenti; tuttavia non mi assocerò nemmeno a chi lo definirà un capolavoro assoluto. Diciamoci la verità ancora una volta: in giro c'è molto di meglio. Per cui, come ho detto all'inizio, se dovessi valutare l'effetto mediatico generato da questo titolo, il suo voto sarebbe un dieci pieno; ma, dato che il tipo di valutazione richiesta riguarda le reali e obiettive qualità dell'opera, il mio voto, purtroppo, è destinato a scendere di parecchio.