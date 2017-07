La TYO ha annunciato oggi che lo studio Netflix coprodurranno un anime in stop motion ispirato al brand: la serie sarà composta di 13 episodi di 11 minuti ciascuno, e sarà mandata in streaming dain 190 paesi.Dal suo lancio nel 2003, ne sono stati tratti libri, videogiochi e fumetti: questa è la prima volta in animazione per il popolare orsetto, che compie 18 anni nel 2018.La serie sarà animata dallo studio, già noto per serie come Domo-kun e Komaneko Maggiori informazioni verranno date più avanti.Il sito inglese ufficiale spiega cosìRilakkuma significa "orso in posa relax".Ovunque vada ha sempre un aspetto rilassato. Non conosce lo stress e ciò che deve fare lo fa a modo suo con il suo ritmo. Sarebbe impossibile detestare un orsetto così. Verrete trascinati nel mondo di Rilakkuma e vi rilasserete anche voi mentre guardate le sue avventure.