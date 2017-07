The Rising of the Shield Hero: trailer e staff

Naofumi Iwatani è un otaku che spende tutto il suo tempo in giochi e fumetti, almeno fin quando non si trova improvvisamente evocato in un universo parallelo. Scopre quindi di essere uno dei quattro eroi in possesso delle armi leggendarie, i quali hanno il compito di salvare il mondo dalla distruzione della profezia. Naofumi è "L'eroe dello scudo", il più debole, e si ritrova quindi solo e tradito, con la sola compagnia del suo scudo. Ora Naofumi deve risorgere, diventare un vero eroe e salvare il mondo.

Dopo l' annuncio di qualche giorno fa, Kadokawa ha presentato in anteprima all'Anime Expo di Los Angeles il trailer della nuova serieconosciuta in Italia grazie al manga edito daAnnunciato anche lo staff dell'opera: