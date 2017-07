un posto dove l'off topic non esiste

Matsuko Deluxe è un opinionista e saggista giapponese, noto soprattutto per le partecipazioni in veste di drag queen in numerose trasmissioni televisive in qualità di ospite o presentatore. Tanti i paragoni sui social italiani con Platinette.





Task Force per averci regalato i sottotitoli di questo servizio. Ora Platinette è sbarcata in Giappone, presentandosi proprio come la Matsuko italiana, attirando non poca attenzione, ringraziamo iper averci regalato i sottotitoli di questo servizio.

L'italiana identica a Matsuko (Platinette in Giappone) I fansub quelli giustici.

Dopo il viaggio in Giappone di Platinette, cominciano a spuntare i video. Non potevamo esimerci dal contribuire alla MASSIMA DIFFUSIONE [cit.] di contenuti che siamo certi interessare tutta la popolazione dello stivale. Pubblicato da Task-Force su Martedì 11 luglio 2017

Cos'è l'? Mettiamola così è uno spazio completamente dedicato a voi, in cui potete discutere di tutto e di niente. Volete parlare delle notizie della settimana? Avete delle domanda che vi frullano in testa da un po? Volete chiedere pareri ad altri utenti? Beh ecco AgoraClick è il posto che fa per voi,Ovviamente ricordate che non siamo nel far west, quindi si applicheranno comunque le normali regole sulla moderazione (salvo quella sui commenti composti da sole immagini), ed in particolare, tanto per ribadire, non sono ammesse immagini di nudo, spoiler non debitamente segnalati (usate il tag spoiler), trolling o spamming, e, più in generale, se un po' di flame si può tollerare in questa sede, vede comunque di non esagerare troppo.Questo è tutto, ora la palla passa a voiOvviamente ricordate che non siamo nel far west, quindi si applicheranno comunque le normali regole sulla moderazione (salvo quella sui commenti composti da sole immagini), ed in particolare, tanto per ribadire, non sono ammesse immagini di nudo, spoiler non debitamente segnalati (usate il tag spoiler), trolling o spamming, e, più in generale, se un po' di flame si può tollerare in questa sede, vede comunque di non esagerare troppo.Questo è tutto, ora la palla passa a voi