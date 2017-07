tra graditi ritorni e staff di gran richiamo

Vota la serie anime estiva 2017 preferita (fino ad ora) 18If

A Centaur's Life

Action Heroine Cheer Fruits

AHO-GIRL

Altair: A Record of Battles

Angel's 3Piece!

Ballroom e Yokoso

Battle Girl High School

Chronos Ruler

Classroom of the Elite

Clean Freak! Aoyama kun

Clione no Akari

Convenience Store Boy Friends

DIVE!!

Dream-Fes! 2nd Season

Elegant Yokai Apartment Life

Fate/Apocrypha

Fox Spirit Matchmaker

Gamers!

Hell Girl 4

Hina Logic from Luck and Logic

Hitorijime My Hero

Ikemen Sengoku

In Another World With My Smartphone

Kaito x Ansa

Kakegurui

Katsugeki Touken Ranbu

Knight's & Magic

Live Animation Heart x Algorhythm

Love and Lies

Made in Abyss

Magical Circle Guru-Guru

My First Girlfriend is a Gal

Netsuzou Trap

New Game!!

Nora, Princess, and Stray Cat

Princess Principal

Pikotaro no Lullaby Lullaby

Restaurant to Another World

Saiyuki Reload Blast

Senki Zesshou Symphogear AXZ

Skirt no Naka wa Kedamono Deshita

The Irresponsible Galaxy Tylor

The Reflection Wave One

Tsuredure Children

Vatican Miracle Examiner

Yami Shibai 5

Posati i testi scolastici? E quelli universitari? Io non posso parlare perché l’ho finita da troppo tempo , però non posso non ricordare con nostalgia il suono dell’ultima campanella dell’anno. Quel senso di totale liberazione che ti prendeva quando ti alzavi dal banco e sapevi che per almeno tre mesi quello non sarebbe stata più una presenza fissa delle mie giornate. Auguro, quindi, a tutti coloro che hanno sospirato sui libri tra ultime interrogazioni e esami universitari, di terza media o di scuola superiore, di godere in pieno di meritate vacanze. Mare, montagna, campeggio con gli amici o estate in città scegliete voi il modo ma tanto lo so che prima o poi tirerete fuori il manga che avevate riposto per lungo tempo sullo scaffale in attesa della giusta tranquillità di lettura, intervallato, perché no, da qualche episodio anime.Si lo so sono le identiche parole che ho usato l'anno scorso. Che volete, io tra lavoro vero e AnimeClick.it altro che vacanze qui, me le posso giusto sognare guardando qualche bella puntata #momento di autocompianto pelato#L'anno scorso l'estate ci ha regalato in effetti delle belle, svariando tra il puro intrattenimento e cose un tantinello più di spessore per la felicità di tutti i palati.Quest'anno,, è lecito aspettarsi davvero qualcosa di buono. Che poi, a mio avviso,: se un titolo (e i suoi personaggi) sarà in grado di regalarvele, non importa quello che diranno gli altri, quel titolo sarà il più bello per voi e voi soltanto!DANDO PER SCONTATO CHE I CENTAURI SONO IL BEST MORALE DELA STAGIONE....Avete avuto una settimana per passare in rassegna i titoli della nostra rassegna estiva , avete avuto pure modo di guardare qualche prima puntata no?