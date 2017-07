Un po' un peccato che i personaggi secondari,

Il mio cuore, ora e per sempre, è però legato all'uomo jeans, è bellissimo! Si tessono gli intrecci per questa nuova saga, che promette di ravvivare un po' tutto il "microcosmo" della serie.Un po' un peccato che i personaggi secondari, Iida , ovviamente, a parte, vengano lasciati sullo sfondo, ma è anche giusto così, e che il protagonista abbia più spazio, e la sua "crescita" (è anche ora che il suo potere divenga meno autodistruttivo) venga approfondita maggiormente rispetto agli altri.Spicca la figura di Gran Torino, classico maestro anziano (ma stavolta non pervertito!) dalla grande forza.Chissà perché un nome simile, e chissà perché somiglia a Megaman invecchiato!Il mio cuore, ora e per sempre, è però legato all'uomo jeans, è bellissimo!





Divertentissimi i sipariati di I ragazzi crescono ma alcuni di loro non avranno molto tempo per farlo. Scopriamo le direzioni che prendono i nostri protagonisti in questa nuova fase della loro appena iniziata carriera, chiaramente soffermandoci di più su Gran Torino ed il nostro Deku . Diciamo che l'anziano maestro, apparentemente compassato, che aiuta il giovane virgulto usandolo anche un po' come schiavetto non è nulla di particolarmente nuovo, ma non stiamo a lamentarci, quel che ne esce è sicuramente altamente interessante. Sembra che finalmente il nostro eroe potrà usare il One for All senza rischiare di morire ogni singola volta e questo è senza ombra di dubbio un passo avanti a dir poco incredibile.Tempo per allenarsi e migliorare le sue doti però pare che non ci sia. Si entra immediatamente nel vivo della saga, in un modo che sinceramente mi sorprende. Iida incontra di già colui che ha posto fine alla carriera del fratello, lo stermina eroi che ha macchiato in modo indelebile l'onore di una delle famiglie di eroi più importanti. Midoriya, per pura casualità guarda te, si ritrova nei paraggi e quindi chissà cosa potrà mai succedere. Già ci avviciniamo ad uno scontro mozzafiato o il tutto verrà rimandato dopo qualche fuga?Divertentissimi i sipariati di Ochako Bakugou e gli altri. Aspettando di sapere di più su Todoroki e Jirou (ma di lei credo solo io, ok).





Menzione d'onore a Best Jeanist e al suo makeover di Bakugou, che figurino :D Si fa appena in tempo a respirare un po' di "normalità" dopo l'arco del torneo che, nel giro di un paio di episodi, veniamo ributtati nell'azione quasi di punto in bianco. Si passa infatti dagli allenamenti di Gran Torino e Deku (adoro quando ha i suoi lampi di genio o dimostra quanto è intelligente dal punto di vista strategico!) alla "pratica" e a quello che sembra un mistero che sopravviverà a questo e forse a molti altri archi: l'origine dei Noumu Guardando ai siparietti sui vari compagni di Deku, interessante è lo spunto dato dal tirocinio di Momo : è vero che da una parte il ruolo ricoperto dagli eroi in questo universo è anche quello di celebrità in tutto e per tutto - ma dall'altra, come vediamo, c'è ben poco di eroico in molti dei loro atteggiamenti. Il focus su di lei e la sua eroina responsabile, messo in contrasto con Iida e il suo eroe, mette una pulce nell'orecchio anche allo spettatore: tolti i metodi cruenti e "da cattivo", la filosofia di Stain è così sbagliata come sembra?Il cliffhanger finale poi è abbastanza da mettere in crisi anche chi evita gli spoiler come me... e infatti ammetto di averli cercati appena finito di vedere l'episodio, altrimenti non avrei resistito una settimana intera!Menzione d'onore a Best Jeanist e al suo makeover di Bakugou, che figurino :D

Autore: sailortenshi