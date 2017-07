Robotech: il film animato americano in mano al regista di IT

Questa volta ci siamo, gli americani forse ce la faranno ad avere il loro film animato di Robotech!

La Sony, che ha preso in mano questo progetto dopo il ritiro della Warner Bros., ha scelto di affidarne la regia a Andy Muschietti Quest’ultimo presto arriverà sugli schermo mondiali (8 settembre 2017) con il suo ultimo lavoro, il remake del noto classico horror ispirato al romanzo del 1986 di Stephen King, IT.

A produrre il film, insieme al regista, ci saranno la sorella Barbara Muschietti, Gianni Nunnari e Mark Canton. A riportare la notizia è Variety.

Robotech è una serie televisiva “creata” dafondendo tre diverse serie animate giapponesi:. Mentre in Giappone si è affermato soprattutto il mito di Macross, in USA Robotech ha avuto notevole fortuna, generando serie animate, romanzi, fumetti e il recente film d’animazioneRobotech inizia quando una gigantesca astronave aliena si schianta su un’isola nel sud del Pacifico. Dallo studio di questo eccezionale artefatto gli scienziati terrestri ottengono conoscenze tecnologiche avanzatissime che portano alla costruzione di nuovi mezzi bellici. I terrestri sono poi costretti a impiegare quelle stesse evolute tecnologie per combattere e difendere il pianeta da tre tentativi d’invasione aliena. Tutte le speranze di salvezza dell’umanità sono riposte nelle mani di due giovani piloti aerei...