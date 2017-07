Vota la serie anime estiva 2017 preferita (fino ad ora) Made in Abyss - 10.09% (99 voti)

Fate/Apocrypha - 8.77% (86 voti)

Kakegurui - 6.83% (67 voti)

Ballroom e Yokoso - 5.81% (57 voti)

Magical Circle Guru-Guru - 4.59% (45 voti)

Love and Lies - 4.38% (43 voti)

New Game!! - 4.38% (43 voti)

Niente, questa stagione non c'è nulla che mi interessi - 4.18% (41 voti)

Knight's & Magic - 3.77% (37 voti)

Restaurant to Another World - 3.57% (35 voti)

Vatican Miracle Examiner - 2.96% (29 voti)

Questo sondaggio non mi interessa - 2.96% (29 voti)

AHO-GIRL - 2.85% (28 voti)

Tsuredure Children - 2.65% (26 voti)

Princess Principal - 2.65% (26 voti)

Saiyuki Reload Blast - 2.55% (25 voti)

In Another World With My Smartphone - 2.24% (22 voti)

My First Girlfriend is a Gal - 1.94% (19 voti)

Gamers! - 1.83% (18 voti)

Netsuzou Trap - 1.73% (17 voti)

18If - 1.73% (17 voti)

Hitorijime My Hero - 1.73% (17 voti)

Classroom of the Elite - 1.53% (15 voti)

A Centaur's Life - 1.53% (15 voti)

Katsugeki Touken Ranbu - 1.43% (14 voti)

Hell Girl 4 - 1.33% (13 voti)

DIVE!! - 1.33% (13 voti)

Convenience Store Boy Friends - 1.22% (12 voti)

Clean Freak! Aoyama kun - 1.22% (12 voti)

Senki Zesshou Symphogear AXZ - 1.12% (11 voti)

Hina Logic from Luck and Logic - 0.82% (8 voti)

Altair: A Record of Battles - 0.82% (8 voti)

Chronos Ruler - 0.71% (7 voti)

Elegant Yokai Apartment Life - 0.51% (5 voti)

Skirt no Naka wa Kedamono Deshita - 0.41% (4 voti)

The Irresponsible Galaxy Tylor - 0.41% (4 voti)

Clione no Akari - 0.41% (4 voti)

Angel's 3Piece! - 0.31% (3 voti)

Battle Girl High School - 0.2% (2 voti)

Action Heroine Cheer Fruits - 0.2% (2 voti)

The Reflection Wave One - 0.1% (1 voti)

Yami Shibai 5 - 0.1% (1 voti)

Fox Spirit Matchmaker - 0.1% (1 voti)

Kaito x Ansa - 0% (0 voti)

Dream-Fes! 2nd Season - 0% (0 voti)

Ikemen Sengoku - 0% (0 voti)

Live Animation Heart x Algorhythm - 0% (0 voti)

Nora, Princess, and Stray Cat - 0% (0 voti)

Pikotaro no Lullaby Lullaby - 0% (0 voti) Totale voti: 981

Ok avrà ancor poche visualizzazioni ma si sa, qui su Animecliclick siamo particolari e a volte il grande nome viene superato nel gradimento da un titolo considerato outsider. Questa volta tocca a Made in Abyss , adattamento anime dell'omonimo manga di Akihito Tsukushi prodotto dal prodotta dal non proprio conosciutissimo studio(noto per lo più per aver co-prodotto Tokyo Magnitude 8.0 con Bones ).Questa serie, mandata in simulcast suè quella che, fino ad ora, ha convinto di più della stagione estiva.I motivi? Un lato tecnico notevole, quasi di stampo ghibliano, e una OST suggestiva con opening e ending di livello comedi Miyū Tomita.Tutto questo con un character design puccioso e particolare e una storia che promette mistero e avventura, due ingredienti fondamentali e per nulla scontati oggi.E voi siete d'accordo? Fateci sapere cosa ne pensate di questa classifica!