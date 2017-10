5 novembre alle 15 presso la Sala Incontri Caffetteria Palazzo Ducale

20% del voto finale

25 ottobre

Yaruki 2017 - Italian Japstyle Comics Award: Categoria INDIE Apophis Saga

CodeX

Dark Luster

Drakon City

Due Uomini e un Cammello

Irezumi

Kitsune to Neko

La Mia Mamma Ha Un Tumeowre

Lezione di Autodifesa

MangAde

Mr. Nishikawa

Past

Seguendo Quel Filo Rosso

Shinme

Skal

Sugar Sea

Sweetjoke

The Leaderboard

The Space Between

Time Tame

Non è di certo una sorpresa se asseriamo che losia nato per loro, per, per promuoverle, per avere quasi una scusa per presentarle a tutti voi, per rendervi sempre più partecipi di un mondo ancora sconosciuto come quello del fumetto indipendente. 20 opere ed ancora più autori, accomunati esclusivamente da una passione senza fine e soprattutto pura, libera da vincoli contrattuali, sempre con la voglia di diventare qualcuno ma soprattutto di farsi leggere.Durante l'ultimo giorno del, il, nomineremo i vincitori ma ecco ora il vostro momento.Il vostro voto varrà il, che si dovrà aggiungere a quello dei giudici:(Colorista e fondatrice di Italian Artist Revolution)(Insegnante di fumetto presso la Scuola Italiana di Comix)(Fondatore IICA e Yaruki, redattore AnimeClick)(Preside Lucca Manga School, fumettista pubblicata in Giappone)((Fumettista pubblicato in America e Italia, insegnante presso ACME - Accademia di Belle Arti di Novara, fondatore di Indieversus e FumettoPolis)(disegnatore e fondatore di Doraetos Manga)(docente di fumetto alla Scuola Interazionale di Comics Torino, sceneggiatore, scrittore, disegnatore, letterista e fondatore di Manfont)Sarà possibile votare fino aldidi DARK LUSTER di GIULIO SCIACCALUGA didididididi MANGADE dididi CRISTINA KOKORO dididi SUGAR SEA di SOGNO CONDIVISO di THE LEADERBOARD deldi TIME TAME diPer l'ultima volta per questo 2017 dovrete votare voi: