La prima variant sarà disegnata da Paolo Barbieri per il numero uno di Children of the Whales in uscita il. Il volume avrà una sovraccoperta doppia e su un lato ci sarà raffigurata la cover variant, mentre sull'altro la cover regular, il tutto inmantenendo lo stesso prezzo dell'edizione normale (5,90 €).

15 novembre 2017

22 novembre 2017

Un'altra serie in prossimità di partenza è, la quale godrà anch'essa di una cover variant per il numero uno in uscita il. A realizzare la sovraccoperta alternativa sarà Marco Checchetto della quale abbiamo una presentazione durante la live Star Comics del 21 settembre 2017.L'edizione regular sarà acquistabile al prezzo di 4,50 €, mentre la variant al prezzo di 4,90 €.Infine la terza cover non è ancora stata mostrata ma riguarderà il ventunesimo numero didella quale si sa solo che l'uscita sarà prevista per ile manterrà lo stesso prezzo dell'edizione normale (4,90 €).Anteprima n°313