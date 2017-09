Perché i film dello Studio Ghibli piacciono così tanto e in tutto il mondo? Le ragioni possono essere tante, ma sicuramente una risiede nella capacità dielementi ed emozioni della vita quotidiana con creature fantastiche legate al mondo folkloristico nipponico.Le emozioni che provano i personaggi sono così vicine alle nostre che alla fin fine non ci stupiremmo di vederli seduti accanto a noi in treno o dentro un centro commerciale.Ed è quello che deve aver pensato l'artista visivo coreano Kojer che ha preso frammenti di diversi film Ghibli e li ha sovrapposti ad alcuni luoghi sia del Giappone che della Corea. Ecco qui lo sbalorditivo video:Da notare la cura dei dettagli e il lavoro certosino che ha portato a rendere reale il sogno di ognuno dei fan dei film di Miyazaki & Co. quello cioè di girarsi e trovare a fianco a noi uno dei mille mervagliosi protagonisti delle storie Ghibli.