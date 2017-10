Enne è un’autrice originaria del Veneto. Disegna fin dalle elementari anche se ha iniziato a cimentarsi con più passione dalle medie quando scopre ed comincia a leggere i suoi prima manga, fra cui Elemental Gerad, fonte primaria di ispirazione, e Death note. In seguito, durante le superiori, frequenta i corsi manga livello base, intermedio e avanzato presso la Manga Summer School e infine il master presso Manga Campus. Alla fine del liceo pubblica il primo capitolo della sua prima storia con Mangasenpai ma è costretta ad abbandonarla e rimetterla nel cassetto, non potendo sostenere le scadenze e l'impegno richiesti da una casa editrice per via dei ritmi universitari. Per non perdere la mano inizia allora a disegnare, con calma, webcomic, di cui un horror, ora in hiatus per ristrutturazione per poter uscire prossimamente in formato cartaceo e corretto. Tutt'ora lavora a quest'ultimo progetto, inoltre prepara a far uscire, nell'attesa, un nuovo webcomic più leggero e più breve, inoltre definisce dei progetti brevi da proporre, una volta laureata, a qualche casa editrice.

La storia si svolge in una società simil norrena/vichinga dove gli uomini sono molto attaccati alle loro tradizioni e credono che gli dei camminino in mezzo a loro. Skål racconta le vicende di Arnyggr: un ragazzo misterioso comparso dal nulla in mezzo alla neve. Viene fortunatamente recuperato da Folke, lo schiavo di turno alla raccolta della legna, il quale lo porterà al suo villaggio e con lui anche tutti i suoi guai. Arnyggr infatti è marchiato dalla maledizione della "lebbra bianca" e questo lo ha reso sprezzante di qualsiasi regola o tradizione.

Intervista all'autrice:

Oggi parliamo di una delle tante ottime opere che abbiamo avuto l'onore di presentare allo Yaruki che sono ancora ben lontane dalla conclusione.è un'opera così nuova che ha addirittura cambiato il titolo dalla prima stesura che è arrivata alla nostra casella mail. La prima cosa che possiamo notare è sicuramente il tratto caratteristico di Enne, così come non possiamo che farle sentitissimi complimenti per la grande qualità delle tavole colorate che abbiamo la possibilità di ammirare, peccato che come al solito nel mondo dell'autoproduzione (e non solo), è sempre così difficile aspettarsi un volume totalmente colorato a causa delle tempistiche e dei costi, facciamoci bastare con grande affetto quello che abbiamo la possibilità di trovarci di fronte. Come avrò modo di aggiungere a breve, quella che abbiamo di fronte è forse l'autrice che più di chiunque altro tra i partecipanti del contest (e non solo) ha fatto i passi in avanti più grandi, elemento che mostra immensa caparbietà e voglia di migliorare, oltre che passione autentica.Della sceneggiatura possiamo apprezzare soltanto questi primi scampoli, i quali introducono il protagonista... ma neanche troppo, difatti possiamo sottolineare più il grande alone di mistero che lo circonda più che le sue caratteristiche, solo in parte evidenziate in queste tavole. Di lui al momento possiamo solo pensare che sia un vagabondo che ha un rapporto particolare con la sua società, ma ne siamo sicuri? E se fosse in realtà una sorta di divinità? Inoltre possiamo solo cercare difficilmente predire ciò che succederà nelle prossime tavole, sicuramente le aspettative sono altissime. Skal è una sorta di alternative universe, di December 22ND fumetto che è stato candidato al nostro IICA l'anno scorso; rispetto alla sua opera precedente possiamo vedere quanto il suo stile sia ormai maggiormente affinato e la sceneggiatura più ordinata, con questo inizio che è ben lontano da qualsiasi fretta e da caos. Un ottimo lavoro ed un'evoluzione che ci permetterà di leggere Skal con sempre più passione.Certo, pronta!A dire il vero non mi definirei una vera amante del japstyle. Ho iniziato a disegnare con quello perché fin da piccola ho sempre visto molti anime e nel periodo di formazione del mio stile leggevo esclusivamente manga! Crescendo mi sono distaccata un po’ da quelle letture per provare qualcosa di nuovo e così anche il mio stile si sta orientando in direzioni diverse! Mi piacerebbe che avesse dei tratti un po’ più europei e cartoon, un ibrido insomma! Del japstyle mi piace molto la composizione delle tavole, il movimento e l’uso del bianco e nero con i retini, di contro però secondo me è davvero difficile caratterizzare i personaggi mantenendo uno stile japstyle classico senza che questi si dividano in “i fighi” e “i deformi che non hanno il canone di bellezza manga”… è già complicato disegnare i peli sulle braccia di un ragazzo normale senza che sembra si trasformi nell’idraulico 50enne di mia nonna! Ovviamente ci sono degli autori che riescono a conciliare japstyle e caratterizzazione più varia facendo rimanere comunque il disegno armonico e piacevole. Li ammiro molto per questo, spero di poterci arrivare anche io un giorno~ Intanto ho iniziato a disegnare barbe ovunque, poi mi espanderò come si deve. YAY, PELI!Skål nasce dal mio desiderio di migliorare. Verso dicembre 2016 ero parecchio in crisi per via del mio altro importantissimo webcomic “December 22nd” in quanto mi rendevo conto di quanto fosse terribilmente mal gestito e non sapevo come aggiustarlo… quindi, grazie anche all’aiuto di due delle mie migliori amiche sempre pronte a schiaffeggiarmi quando mi butto giù, ho deciso di creare Skål. È venuto alla luce al preciso scopo di esercitarmi nel fumetto, sceneggiatura e disegni, per poter poi tornare ad occuparmi di D22 con più coscienza delle cose. Skål è un progetto più breve e molto meno complicato di D22 e la particolarità è che i personaggi principali sono gli stessi ma con un background e un contesto diverso, più semplice, per potermi anche allenare a gestire il loro carattere. Si potrebbe dire che Skål è un alternative universe di December 22nd!Ho già scritto tutta la storia dall’inizio alla fine e, secondo i miei calcoli, non dovrebbe superare i 5 capitoli! Dovrebbe essere una storia che si conclude in un solo tankobon grosso, per intenderci!È una storia piena di capelloni che si prendono a mazzate, cioè... COSA STATE ASPETTANDO?A parte gli scherzi spero che possa intrattenervi e strapparvi un sorriso dato che uno dei suoi punti forti dovrebbe essere proprio il carattere, chiamiamolo “particolare”, dei personaggi e se finora vi ha incuriosito spero che la leggerete e mi farete sapere cosa ne pensate!Mi piacerebbe che facesse ridere e che fosse uno di quei fumetti che si può leggere un po’ ovunque, tipo in bagno, i miei personaggi non vi giudicheranno… beh, forse uno di loro sì, ma voi ignoratelo, probabilmente è solo invidioso. Innanzitutto migliorare il mio stile narrativo in modo che sia il più fluido e coinvolgente possibile! Il mio quadro ideale per dire "posso morire felice" poi sarebbe: finire Skål, continuare D22 e pubblicare una storia breve con una casa editrice! Mi sento già abbastanza ambiziosa così, ma chissà, magari un giorno alzerò il tiro!Grazie a voi per l'opportunità! E un grande abbraccio a tutti coloro che mi hanno dedicato un po' di tempo leggendo questa intervista! Siete belli~