L’ISOLA DEI BAMBINI DIMENTICATI

(titolo da confermare) (titolo da confermare)

MY HERO ACADEMIA ULTRA ARCHIVE

Info aggiuntive:

Si dicono molto soddisfatti del riscontro ottenuto dalle edizioni perfect; ovviamente con variazioni da un titolo all'altro. Rocky Joe ad esempio sta piacendo molto anche ai lettori giovanissimi.



Posocco si dice molto felice per Ranma 1/2, che ha riscoperto di recente, ed ha dei tempi narrativi fantastici.



Lamù a colori ha avuto un buon riscontro: se tutto va bene, vedremo la serie completa al termine della riedizione di Ranma 1/2, per non sovrapporre troppi titoli.

Akatsuki no Yona, Posocco (scherzando) risponde che poi a casa controllerà su Wikipedia di che si tratta...



A Lucca ci saranno annunci per tutti i target e tutti saranno soddisfatti.



A tal proposito abbiamo citato Seguono gli anime simulcast e il loro seguito. Infatti Erased lo hanno notato proprio per questo.A tal proposito abbiamo citato Made in Abyss , ma la risposta è stata un no comment. Anticipano che a Lucca quest'anno non ci sarà una mole di annunci paragonabile a quella dell'anno scorso, ma sono molto contenti per un autore e un titolo in particolare su cui lavorano da anni...

Di seguito riportiamo le novità manga annunciate in anteprima alnella conferenza dipresso la sala Officina del fumetto, padiglione 7, condotta dal publishing manager Cristian Posocco.Oltre agli annunci manga, durante la conferenza vi sarà un riepilogo dei programmi editoriali per fine 2017, e verranno ripercorse le tappe dei festeggiamenti del trentennale della casa editrice.Per quel che riguarda gli annunci, come sempre, potete cliccare sui vari link per accedere alle relative schede del nostro database ed attingere così ad ulteriori dettagli ed immagini.Restiamo in attesa di possibili informazioni aggiuntive, che riporteremo direttamente a fondo notizia.” è un luogo sperduto e poco noto che si trova da qualche parte nel Mar del Giappone. Lì sorge un’insolita scuola-dormitorio dove vengono “accolti” bambini orfani o abbandonati, vittime di traumi o portatori di disabilità. Lì potrebbero finalmente trovare un luogo da chiamare “casa”… oppure una prigione da cui sia impossibile fuggire!è stato il primo manga in cui il bravoha sperimentato le situazioni e le atmosfere che riprenderà poi nel suo capolavoro Erased : un thriller a sfumature paranormali con protagonisti bambini indifesi preda di adulti disumani e intrappolati in situazioni fuori della loro portata.A condire il tutto, sapienti dosi di introspezione, dramma, suspense, erotismo. Inoltre, vediamo qui per la prima volta alcuni personaggi che poi l’autore riproporrà nel successivo La culla dei Demoni, dalle sfumature più action e splatter.Serializzato su «Young GanGan» dal 2008 al 2009, L’isola dei bambini dimenticati è uno dei lavori che il maestro Sanbe ha realizzato per l’editore Square Enix. La raccolta completa si compone di 4 volumetti.Arriva a grande richiesta il primo guidebook dedicato al best seller internazionale del maestroè ilufficiale della serie, grazie al quale potremo tutto ma proprio tutto sugli innumerevoli personaggi dal sensei Horikoshi: heroes, studenti, insegnanti, villain. E inoltre: un’intervista incrociata al maestro Horikoshi e a, character designer della serie animata; un breve fumetto extra; fantastiche illustrazioni a colori; adesivi dei personaggi principali… e molto altro!My Hero Academia Ultra Archive è il primo volume della serie Ultra Archive, ovvero i guidebook ufficiali dell’universo di My Hero Academia.è un originale spin-off diche ripercorre la genesi del celeberrimo "antieroe" nagaiano mostrandola attraverso gli occhi di Miki, qui presentata come appassionata di magia e occultismo, e che finirà per una bizzarra concatenazione di eventi a contribuire all'evocazione del famigerato demone...Serializzato sulle pagine della rivista «» di Akita Shoten, Devilman G è una rivisitazione della mitologia nagaiana, che parte presentandosi come una sorta di "parodia" del genere majokko per riposarsi ben presto sui lidi familiari ai fan del personaggio, fra splattter, erotismo e lacerazione.Scritto e disegnato da, Devilman G è stato serializzato dal 2012 al 2017, e si compone di un totale di 5 volumetti.