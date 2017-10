aggiornato

LUCCA COMICS & GAMES 2017 –GIVEAWAY SHIKISHI AUTOGRAFATI

REGOLAMENTO AGGIORNATO

REGOLE GENERALI

Recati allo stand Edizioni Star Comics (NAP286) durante i giorni di svolgimento di LUCCA COMICS & GAMES 2017 , ovvero da mercoledì 1 a domenica 5 novembre 2017. Acquista almeno un volume della serie di cui vorresti lo shikishi autografato. Una volta completato l’acquisto, avrai diritto a estrarre una pallina da un box dedicato. Se questa sarà GIALLA riceverai lo shikishi autografato! LA PALLINA È BIANCA. NON HO VINTO...

...ma puoi ritentare a oltranza effettuando di nuovo un acquisto come descritto al punto 2. Se alla fine vinci, non potrai tentare ulteriormente per lo stesso shikishi, mentre potrai tentare per shikishi diversi. Ogni giorno verranno resi disponibili 2 shikishi per ogni serie, fatta eccezione per HAIKYU, KUROKO’S BASKET E MY HERO ACADEMIA, per i quali sarà disponibile un solo shikishi al giorno nei giorni di mercoledì 1, venerdì 3 e domenica 5 Novembre.

AGGIORNAMENTO

Sta destando molto interesse tra gli appassionati, l'iniziativa ideata daper questo, e cioè il giveway per ottenere gli shikishi autografati da alcuni dei più noti mangaka legati alla casa editrice.Qui di seguito riportiamo il regolamento ufficialeche spiega come riuscire ad ottenerli.Allora, che ne pensate degli autori che ci hanno autografato gli esclusivi shikishi* che metteremo in palio per i visitatori del nostro stand durante? Niente male, vero?Ora che la lista è praticamente completa, eccovi l’aggiornamento che chiarisce gli ultimi dubbi riguardo alle modalità per ottenerli.Cominciamo con un riepilogo degli artisti coinvolti, in ordine di apparizione:- CHILDREN OF THE WHALES,- BUGIE D’APRILE,- LA CULLA DEI DEMONI,- EX-ARM,- COME DOPO LA PIOGGIA,- FIRE PUNCH,- TSUBAKI-CHO LONELY PLANET,- THE CASE STUDY OF VANITAS,- MAGI - THE LABYRINTH OF MAGIC,- OUR LITTLE SISTER - DIARIO DI KAMAKURA,- PRISON SCHOOL,- KUROKO’S BASKET,- HAIKYU!!,- FAIRY TAIL,- MY HERO ACADEMIA,- TOUCH,- RANMA ½.2b. Ad ogni volume acquistato corrisponde un tentativo. Ciò significa che 2 volumi danno diritto a 2 tentativi, 5 volumi a 5 tentativi e così via.5b. Il 18° shikishi sarà messo in palio con il concorsoal termine di LUCCA COMICS & GAMES 2017. L’autore dello shikishi e il regolamento di LUCCA OFF verranno comunicati in seguito al termine della fiera.Vi aspettiamo e…* SHIKISHI: cartoncino stampato a colori usato in Giappone per gli autografi.Per qualsiasi informazione sul regolamento potete scrivere a info@starcomics.com.Grazie a tutti e buona fortuna,La RedazioneContinuate a seguirci sul nostro sito ufficiale , sul minisito Valiant , sul minisito SCP e sulle pagine Facebook Edizioni Star Comics Valiant Italia per ricevere tutti gli aggiornamenti!