“Full Moon wo Sagashite” è una serie anime del 2002 di 52 episodi, tratta dal manga di Arina Tanemura.

La trama segue la vita di Mitsuki, una bambina di dodici anni orfana di entrambi i genitori, che vive con l’austera nonna materna. Mitsuki ha un sogno: lei ama cantare e vorrebbe poter diventare una cantante professionista, sia per seguire le orme del padre, sia per farsi sentire da Eichi, un ragazzo poco più grande che la ama e che lei ricambia, da cui si è divisa due anni prima. Il problema? Mitsuki ha un tumore alla gola, e quindi non riesce a cantare per un tempo prolungato senza avvertire un forte dolore. La nonna, oltretutto, odiando il padre di lei, che con la sua musica le portò via la sua unica figlia, rifiuta il sogno della bambina, proibendole di cantare e di partecipare ai concorsi.

La vita di Mitsuki cambia quando vede due shinigami, Meroko e Takuto, nella sua stanza. Non potrebbe vederli, ma ci riesce, e sono proprio questi portatori di morte e rivelarle che, causa il tumore, la piccola morirà nel giro di un anno. Decisa più che mai a diventare una cantante, entro la fine del tempo che le è rimasto, la bambina stipula un patto con Takuto, che la trasforma in Full Moon, una ragazza di sedici anni, senza alcuna malattia e in grado di cantare. Inizia così il debutto ed il successo della giovane, supportata dai due amici e da altri personaggi.

So che l’anime si discosta, nella seconda parte, dal manga da cui è tratto e, non avendo ancora avuto modo di leggere la controparte cartacea, il mio giudizio andrà solo a questi 52 episodi.

La trama sa di già visto: la ragazza che si trasforma e vive il suo sogno di cantare… Tuttavia, se la base è la stessa, ci sono moltissimi spunti più che originali. Per come inizia la storia, infatti, lo spettatore è portato a chiedersi non tanto se la bambina riuscirà a raggiungere il suo sogno, quanto più se riuscirà ad avere un lieto fine. Si, perché la morte è una delle tematiche principali della serie e non viene in alcun modo risparmiata. La morte che aleggia su Mitsuki, la morte che ha strappato gli shinigami alle loro vecchie vite da umani, ecc…

E’ difficile, per me, parlare di questa serie. Credo che sia uno dei titoli che mi ha regalato le emozioni più forti: la tristezza di Mitsuki che non riesce a ricongiungersi col suo amato Eichi; il dolore nello sguardo di Takuto che si innamora di lei pur sapendo di non poter essere ricambiato, e quello di Meroko che ama il suo patner; l’isolamento a cui la nonna di Mitsuki la costringe… Sono talmente forti, ben descritte, da risultare quasi palpabili.



<b>Attenzione: la seguente parte contiene spoiler</b>



in particolare è palpabile il dolore di Mitsuki alla scoperta della morte di Eichi. La sua camminata sulla neve, in cui ogni passo è incerto, in cui il suo sguardo è vuoto, che si conclude con il suo abbandono sulla fredda tomba, chiedendo a Dio di ucciderla prima dello scadere dell’anno prestabilito, sono strazianti… E incredibilmente verosimili. Le reazioni alla morte della persona più importante possono essere molteplici, ma ho trovato crudele e terribilmente brutale la scelta di mostrare più che altro l’assenza di emozioni, lo svuotamento che la morte comporta, la scelta di lasciarsi morire perché ormai non è rimasto più nulla da amare.



<b>Fine della parte contenente spoiler</b>



I personaggi sono caratterizzati in modo tale che risulta davvero difficile non affezionarsi a tutti loro. Mitsuki è una bambina solare, positiva, gentile all’inverosimile, che ama cantare, ama i suoi amici, ama i suoi ricordi e ama quel che resta della sua vita. Lei che sa che il suo destino è morire prima di diventare una studentessa delle medie, eppure vive ogni giorno abbracciandolo, spremendo ogni ultima goccia di calore che le resta da vivere, arrivando ad amare persino la sua più acerrima rivale.

Takuto è un ragazzo che ha dimenticato il suo passato, la sua morte, che vive come shinigami, consapevole che questa vita sia la sua punizione eterna. Si innamora subito di Mitsuki e la aiuta e salva in più di un’occasione, ma si rende conto che una storia d’amore tra un morto e un’umana è impossibile, anche qualora Mitsuki non fosse già innamorata di un altro. Tuttavia, la sua forza d’animo (che, per carità, sfocia più volte nella mera gelosia) gli permettono più volte di rischiare il tutto per tutto per la ragazza che ama.

Meroko è uno dei personaggi migliori della serie. Normalmente verrebbe facile identificarla come la classica punta del triangolo amoroso. Colei che pur amando Takuto, viene brutalmente messa da parte in favore di Mitsuki. Se questo fosse un normale shojo scolastico romantico, Meroko sarebbe il personaggio perfido che cerca di mettere i bastoni tra le ruote ai due… Invece no. Perché Meroko pone l’amicizia per la bambina allo stesso posto del suo amore non corrisposto. Lei si rende conto che Mitsuki la ama, la ritiene la sua migliore amica e per questo è disposta ad accettare di farsi da parte. In fondo, ce lo dice lei stessa a fine serie, durante un dialogo con lo shinigami Izumi: “L’amore è anche sacrificio. Mi dispiace che tu non te ne sia mai reso conto”.

Infine, tra tutti i personaggi secondari, una menzione particolare vorrei farla ad Izumi, lo shinigami innamorato di Meroko, che stuzzica quest’ultima e Takuto più volte, minacciando di denunciarli alla comunità degli shinigami. Pur comparendo in pochi episodi, ha un’evoluzione davvero interessante. Appare come un normale shinigami dovrebbe essere: freddo, distaccato, egoista. Non gli importa della vita di Mitsuki, per lui è un lavoro come un altro; Non gli interessano neanche i sentimenti, e infatti non li comprende. Non capisce come Mitsuki possa voler sacrificare la propria anima per Takuto, o come Meroko voglia sacrificare la sua vita per gli altri…. Ma alla fine ci riesce, lo capisce. Comprende che tutti danno il meglio di loro perché amano, perché provano affetto, perché conoscono sentimenti che vanno ben al di là di loro stessi. Questo lo porta ad aiutare Mitsuki alla fine. D’atra parte, Izumi resterà sempre il personaggio avvolto da più tristezza. Come dice al suo partner Jonathan, “Noi resteremo shinigami per sempre. E’ questa la nostra punizione”.

Al di là di trama e personaggi, e delle emozioni che suscitano, anche le OST sono veramente fantastiche. Essendo un anime musicale, direi che inserire canzoni che descrivano al meglio gli stati d’animo dei personaggi sia essenziale. Le canzoni di Full Moon riescono perfettamente nell’intento, in particolare “New Future”. Le canzoni sono dolci e forti, allo stesso tempo. Regalano in automatico emozioni contrastanti, tristezza e gioia. Non a caso il pubblico che la ascolta piange e sorride all’unisono.

Un anime davvero spettacolare con finale a sorpresa. Se vi aspettate una serie banale, questa non fa per voi, ma se volete restare col fiato sospeso fino alla fine, per chiedervi che ne sarà di questi piccoli eroi… E' assolutamente consigliato!