Anteprime, videogiochi, prodotti esclusivi e offerte per i fan del Giappone!

Ti aspettiamo a Lucca Comics and Games 2017!

#BandaiNamcoLucca



Seguici su Twitter.com/BandaiNamcoIT Seguici su facebook.com/bandainamcoeu



# # #

Informazioni su BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.

BANDAI NAMCO Games Europe S.A.S., parte integrante di BANDAI NAMCO Holdings Inc., è uno dei più importanti produttori e sviluppatori al mondo di contenuti interattivi per le principali piattaforme di gioco, tra console e PC, con attività di marketing e commercializzazione in 50 paesi tra Europa, Medio Oriente, Africa e Australasia. La società è conosciuta per aver creato e pubblicato alcuni tra i più importanti franchise dell'industria videoludica, tra cui PAC-MAN

, Tekken

, SOULCALIBUR

, NARUTO

, NARUTO SHIPPUDEN

, Dragon Ball®, GALAGA

, RIDGE RACER

, Tales Of

e ACE COMBAT

.



# # #



Press Release © 2017 BANDAI NAMCO Entertainment Europe

- 24 ottobre 2017 - Per tutti gli appassionati di videogiochi e collezionabili, anche quest'annoè il luogo giusto dove trovarsi tra l'1 e il 5 novembre!hanno tantissime sorprese e attività in serbo per i fan.Come sempre, il fulcro della presenza delle due aziende. Due tendoni brandizzati vi aspetteranno con novità e anteprime, gli store ufficiali e tante postazioni di gioco.BANDAI NAMCO Entertainment porta a Lucca Comics and Games 2017 novità e anteprime per i propri fan!(2018 - PS4, PC) Nel mondo di Ni no Kuni, c'è un regno chiamato Ding Dong Dell dove un tempo gatti, topi e umani vivevano in armonia. Ma dopo un colpo di stato, il popolo dei gatti e il loro re Evan vengono cacciati dal regno. Il gioco racconta la storia del re deposto e del suo viaggio alla ricerca di alleati per costruire un nuovo regno e riunire l'intero mondo!Non solo, all'interno del padiglione, è stato: per foto davvero regali! Chi scatterà la foto e la posterà sui propri social network con(fino a esaurimento scorte).(2018 - PS4, Xbox One, PC), In questo ActionRPG, i giocatori saranno un Redivivo. Dopo essere stati catapultati su Vein, i giocatori dovranno esplorare il mondo insieme a un compagno per scoprire memorie perdute e trovare una via di fuga a questa folle realtà. Il mondo di CODE VEIN è pericoloso, pieno di nemici e boss che metteranno alla prova le abilità dei giocatori.(2018 - PS4, Xbox One, PC), il nuovo episodio di una delle serie anime più amate di sempre. Diventa l'nei diversi paesaggi e ambienti del mondo digitale,con i personaggi tratti dalle serie anime originali e dai titoli precedenti, mentre esplori un mondo ampiamente personalizzato e graficamente potenziato ei panni del protagonista che lotta contro i nemici con nuove armi, abilità e un gameplay ulteriormente migliorato.Inoltre sarà presente anche(PS4): Prendi il controllo discelti tra più didella saga di Mobile Suit Gundam e immergiti in una delle serie più popolari nella storia della cultura pop giapponese come mai prima d'ora.Non solo toccare con mano. Se i giochi che hai provato ti sono piaciuti o se stai cercando qualcosa di speciale, rivolgiti al: ci saranno grandi offerte sui videogiochi per tutta la durata della Fiera!Dopo il successo del 2016sarà presente a Lucca con due spazi interamente dedicati ai suoi prodotti.e altri ancora saranno i nostri protagonisti!All'interno del padiglione vi sarà l'area dedicata al mondo dei gadget di, con più di ottanta differenti prodotti disponibili tra trucchi, accessori e abbigliamento.Grande spazio verrà inoltre dedicato alle action figures, dove verranno presentate le prossime novità in uscita a inizio 2018 di Dragon Ball e One Piece!Nello shop ufficiale Banpresto inoltre saranno disponibili per l'acquisto le figures più richieste uscite negli ultimi mesi.Ma non è finita qui: all'esterno del padiglione verranno installati deicon gadget in arrivo direttamente dal Giappone e disponibili solo durante i giorni di fiera!All'interno di questo padiglione si potranno trovare tutte le novità legate al mondo di Goku e dei suoi amici!porterà, ad esempio, l'anteprima dell'attesissimo(PS4, Xbox One, PC), un nuovo picchiaduro legato all'universo di Dragon Ball. Sviluppato da Arc System Works, uno dei più famosi sviluppatori di picchiaduro 2D, il titolo assicura tutta l'azione delle visuali classiche dei fighting game 2D con personaggi modellati in 3D. Spettacolo allo stato puro!All'interno del padiglione che Bandai dedica interamente al mondo di Dragon Ball saranno presenti moltissime anteprime da non perdere.Nell'area model kit potrete osservare l'altissima qualità dei modellini assemblabili di Goku e compagni, rigorosamente made in Japan!Nell'area Banpresto verranno esposte le linee di maggior successo di action figures di Dragon Ball, con alcune interessanti anteprime.Buone notizie anche per gli appassionati dei giochi di carte: verrà infatti presentato il gioco di carte di Dragon Ball Super che si potrà provare in un'apposita area!Nello shop ufficiale infine saranno disponibili moltissimi gadget, action figures e altro ancora, tutto ovviamente targato Dragon Ball!Negli spazi della Cavallerizza, per tutti gli appassionati di videogiochi e del mondo di Dragon Ball,ha preparato uno stand interamente dedicato a Goku: tante postazioni die diper Nintendo Switch. A tutti i fan che proveranno il nuovo picchiaduro in uscita nel 2018, sarà dato un poster esclusivo (fino a esaurimento scorte).Per tutti gli appassionati di racing e di auto, saremo presenti anche in questo stand con un'area brandizzata, il nuovo titolo di corse sviluppato da Slightly Mad Studios. Non solo le classiche postazioni con pad, anche 3 modernissimi cockpit attendono i "piloti" che vorranno mettere alla prova le proprie capacità di guida. Tornei, intrattenimento e tanti gadget aspettano i fan dell'alta velocità!Venite a provare i nostri giochi anche da:(Piazza Bernardini) - Una postazione dedicata al nuovoper Nintendo Switch e tanti poster (fino a esaurimento scorte) per chi lo avrà provato.(Piazza Guidiccioni) - Per lasarà possibile provare in anteprima il nuovissimo videogioco legato al mondo di(in uscita il 9 novembre per PS4, Xbox One e Nintendo Switch).Per maggiori informazioni su NAMCO BANDAI Entertainment Italia e la sua intera line-up di titoli, vai su www.bandainamcoent.it