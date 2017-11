Una piacevole scoperta seguita a un inatteso "inganno". Se ripenso a "In questo angolo di mondo", è il giudizio lapidario che mi verrebbe da esprimere, perché è ciò che ho vissuto in prima persona. Mi sono approcciato alla visione traviato da un trailer artefatto e da sommarie trame lette qua e là sul web, aspettandomi una strenua e dolorosa storia d’amore ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale nel Giappone stremato dalle incursioni alleate; mi sono ritrovato invece una storia che affronta tante sfaccettature diverse, non limitandosi all’aspetto romantico, e che forse anche per questo mi ha ancora più piacevolmente sorpreso.



"In questo angolo di mondo" narra la storia di Suzu Urano, poi Hojo per matrimonio, ma potrebbe raccontare la storia di qualsiasi altro Giapponese costretto a vivere in quell’epoca; la nostra protagonista infatti non ha nessun elemento che la rende così diversa dalla massa, è una ragazza, poi donna, che non spicca né per doti estetiche né caratteriali, è un’adorabile pasticciona con la testa perennemente tra le nuvole che ama disegnare e rendersi utile quando può. Originaria di Hiroshima, si trasferisce nella non distante Kure, facente parte della stessa prefettura, in seguito al matrimonio con Shusaku Hojo, futuro ufficiale di marina innamoratosi di lei da bambino e giunto fin nella sua casa desideroso di sposarla. Il matrimonio, che neanche lei riesce a rendersi conto quanto sia effettivamente voluto, la costringe a cambiare casa, famiglia, amicizie e abitudini, con tutti i problemi che possono derivare quando sei costretto ad azioni simili, problemi che si moltiplicano quando devi affrontarli in pieno periodo di guerra in una Nazione prostrata dagli stenti che rifiuta la realtà che la circonda nell’illusione di riuscire ad avere la meglio contro il ‘nemico’.



Questa sommaria trama rende già l’idea del ‘genere’ trattato dal film, sicuramente drammatico, storico, in parte romantico, nulla da dire, ma, soprattutto, uno slice of life con la S maiuscola, da definizione di vocabolario proprio. L’intero lungometraggio è impostato sulla figura di Suzu e sulla sua vita quotidiana, dagli aspetti più tragici, come possono essere i feroci e continui bombardamenti, a quelli più banali quali la cucina, la spesa, le pulizie di casa, i rapporti con la famiglia del marito, l’ordinario che più ordinario non si può. E probabilmente è questo che riesce a differenziare "In questo angolo di mondo" dagli altri film ambientati nello stesso periodo: la guerra è un argomento, non l’argomento, il dramma è palpabile per quasi tutta la sua durata, ma incontra i protagonisti solo nella parte finale, il romanticismo è un elemento marginale col matrimonio di Suzu e Shusaku che si trascina tra alti e bassi, trovando un equilibrio solo quando il peggio sembra passato; è la normale vita quotidiana la protagonista principale, è quella che lo spettatore è "costretto" a vedere e finisce per apprezzare.



Ad aiutarlo in questo arriva un comparto tecnico che, al contrario di quanto avevo letto finora, che lo criticava spesso e volentieri, io ho trovato bellissimo. Prodotto dalla compagnia Genco, animato allo studio Mappa, "In questo angolo di mondo" gode di una grafica particolare e piacevolissima che io ho apprezzato tanto quanto la storia del film in sé; il character design forse può far storcere il naso, in quanto è piuttosto semplice e in alcuni frame quasi mediocre, ma è un adattamento fedelissimo del tratto originario di Fumiyo Kono (autrice dell’omonimo manga da cui è ispirato questo film), per cui trovo assurdo criticarlo, anche perché dopo il primo impatto ci si abitua facilmente all’aspetto semplice ma anche accattivante dei personaggi. Il mondo in cui questi si muovono invece è una gioia per gli occhi: colori pastello delicatissimi che non cedono il passo neanche nei bombardamenti, nella sofferenza, nelle scene più crude che il film offre, un affresco aggraziato impossibile da non apprezzare che il regista Sunao Katabuchi sfrutta in ogni modo con riprese e tagli studiati per catturare l’interesse dello spettatore. Anche il comparto sonoro fa la sua parte, pur se non mi ha colpito come quello grafico: la colonna sonora della cantante Kotringo è sicuramente azzeccata, ma non regge il confronto secondo me con la colonna sonora ‘reale’ che accompagna il film, quella composta dagli effetti sonori di allarmi, aerei e bombardamenti che squarciano la tranquilla quotidianità dei protagonisti e la visione del pubblico, trasportandolo immediatamente nella realtà dell’epoca. Il doppiaggio italiano infine fa un buon lavoro, pur se non raggiunge vette di eccellenza; da segnalare comunque Loretta Di Pisa che dà voce alla protagonista Suzu con un tono pacato e ordinario che ben si confà alla natura del personaggio.



In definitiva, non posso che esprimere un giudizio ampiamente positivo su questo film, attraverso gli occhi sognatrici di Suzu e la sua matita perennemente in movimento: quando ne ha l’occasione, il regista ci offre uno spaccato del Giappone durante gli anni ’30-’40 potente e affascinante che attira l’attenzione dello spettatore senza annoiarlo mai, se non in pochi frangenti, quando il ritmo della narrazione cala o la scena si concentra su elementi marginali, ma sono difetti accettabili in un lungometraggio che comunque occupa più di due ore, ma che io non ho mai accusato durante la visione. "In questo angolo di mondo" è un film particolare e non per tutti, forse, che ha ottenuto in Giappone un successo commerciale che mi ha sorpreso dopo averlo visionato, perché non ha nulla che possa renderlo commercialmente “appetibile”: non ha protagonisti carismatici, non ha una storia avventurosa, non cede mai al facile dramma, non si abbandona mai al banale romanticismo, non spinge sulle corde emotive dello spettatore se non nella parte finale e nell’epilogo che mostra le scene più dure da digerire. E per questo, forse, è bellissimo.