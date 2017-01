1365 persone

ignorare completamente chiunque suoni o bussi alla propria porta

In un paese sicuro (sicuramente al di sopra della norma) come quello giapponese è facile vedere degli atteggiamenti che magari a noi sembrerebbero abbastanza strani. Ad esempio in Giappone è davvero normale vedere oggetti molto costosi (borse firmate o addirittura laptop) usati per tenere occupato il proprio posto in qualche luogo pubblico. Quindi è abbastanza chiaro che parliamo di un popolo che mediamente vive queste situazioni con meno stress di come siamo abituati noi, probabilmente anche meno attaccati ai propri beni materiali.Ma ultimamente sembra che le cose siano proprio cambiate. Ad esempio nelle aree rurali: le(tradizionali anticamere d’ingresso che separano ambiente esterno ed interno in abitazioni o nelle strutture pubbliche) venivano considerate aperte al pubblico e chiunque, senza alcun problema, poteva gironzolare in questo spazio anche per fare quattro chiacchiere con i residenti. Beh, questa sembra storia passata, oramai l’usanza sembra esser diventata quella di chiudere tutto a chiave ed ignorare totalmente i visitatori.Secondo un recente sondaggio condotto da Qzoo, nel quale sono state intervistatetra i 20 ed i 70 anni, circadelle persone del Giappone ha dichiarato di, rimanendo ben in silenzio in casa finché finalmente quella persona va via.Le intervistate non lesinano spiegazioni sul loro comportamento: “” è stata senza dubbio la risposta che è stata data maggiormente dalle donne, ma anche un numero non indifferente di uomini ha dichiarato di evitare di rispondere alla porta per evitare potenziali truffatori.La seconda risposta più gettonata è stata una semplice ammissione di quanto sia davvero troppo fastidioso alzarsi per aprire, continuamente, la porta a vari venditori porta-a-porta, i quali spesso si rivelano fastidiosi ed invadenti. Ovviamente sono tante altre le categorie non propriamente gradite dai giapponesi: gruppi religiosi e gli “NHK man” ( NHK è la rete televisiva pubblica, addetti girano tra le varie abitazioni per ricordare di pagare il canone TV) sono sicuramente ben poco apprezzati, anche perché sono i più difficile da cacciare! Altri intervistati ammettono che magari controllano prima dallo spioncino o utilizzano sistemi video per esser sicuri chi ci sia dall’altro lato della porta.Credo che nessuno di noi si possa realmente sorprendere di questi atteggiamenti, tra di noi c’è chi già fa cose simili e forse chi fa di peggio. Non penso che abbia senso nemmeno allarmarsi di questo netto cambiamento di tendenza, il mondo si evolve e quindi anche il Giappone diventa più simile all’occidente nelle sue nevrosi ed i suoi isterismi… questo non vuol dire perdere la propria identità ed i propri valori, anzi forse ora sono ben più semplici da comprendere!