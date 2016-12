Gli adolescenti, si sa, non sono tutti uguali: c'è chi vive il primo amore con tutto se stesso e chi, come Kai Ichinose, alla parola "amore" non ci pensa nemmeno. Per il ragazzo più popolare della scuola l'unica cosa che conta è vivere gli anni migliori della vita nella maniera più spensierata possibile. L'imperativo è divertirsi.



Nel momento più inaspettato però, Kai trova l'amore negli occhi di una ragazza totalmente fuori dai suoi standard, occhi che però guardano altrove, e così, conosce insieme la gioia del primo amore e la sofferenza del doverci rinunciare. Ma un tipo così popolare e ambito può arrendersi così facilmente? No di certo! Il primo amore di Kai non può finire prima ancora di iniziare, farà di tutto perché lei volga lo sguardo da un'altra parte, la sua parte.

La prima cosa che notiamo di Hatsu Haru è il suo protagonista: innanzitutto è un maschio e anche se si tratta del "figo" della situazione, è incredibilmente carino nei suoi atteggiamenti impacciati e nei continui rossori che compaiono sul suo viso. Kai, apparentemente superficiale, frivolo e sicuro di sé, vede ribaltate tutte le sue certezze da quel maschiaccio di cui mai avrebbe potuto immaginare di innamorarsi e per affrontare un amore così complesso e ancora incomprensibile anche a se stesso, si trova costretto a rivedere e correggere tutto il suo io.

Se quindi nelle prime pagine di questa serie Kai appare come un personaggio ben costruito, impossibile da non amare, Riko si adagia più sul cliché della "tsundere" e della tonta che farà involontariamente soffrire il nostro protagonista.



Nel suo primo numero Hatsu Haru è quindi un manga che, pur raccontando un "banalissimo" primo amore, si presenta molto bene, con un personaggio maschile ottimamente caratterizzato e una coprotagonista femminile che si spera esprimerà al meglio il suo potenziale. Nel numero 2 vediamo dedicare largo spazio anche ai personaggi secondari, inoltre, iniziano ad emergere anche altre tematiche oltre a quella dell'amore tra i due protagonisti.



Seppur l'autrice a volte pecchi con le proporzioni, il suo tratto dolce e morbido ben rende l'atmosfera della storia e si fa particolarmente bello nei primi piani di Kai, che mettono in evidenza i suoi occhi da cerbiatto.

Kai Ichinose è un figo e sa benissimo di esserlo, e per questo non ci pensa due volte a riempirsi l'agenda di appuntamenti galanti con ragazze diverse, per sfruttare appieno il momento fantastico della tempesta ormonale adolescenziale in cui si ritrova.



Kai Ichinose è in buona sostanza uno di quei ragazzi che in qualche modo tutti prendono in simpatia, al di là di qualche spacconata gratuita: è carino e simpatico, è felice e la sua vita gira alla grande.

Ma nemmeno lui è esente dalla turbolenza che, volente o nolente, il primo amore porta con sé. E' infatti con suo terribile sgomento che un giorno, all'improvviso, Kai si ritrova il batticuore nel vedere una ragazza che conosce da sempre, e con lui piuttosto manesca e arrogante, arrossire timidamente davanti alla persona di cui è innamorata... che non è ovviamente il nostro Kai!

Lo smacco è tanto forte quanto inaspettato, e da lì in avanti è Kai ad arrossire nei momenti e nelle situazioni più inattese, ogni volta che la sua bella è davanti a lui, ignara dei suoi sentimenti.

Il punto forte del manga di Shizuki Fujisawa è di essere una commedia romantica e divertente raccontata "una volta tanto" dal punto di vista del protagonista, ovvero di un ragazzo che "un po' ci è, e un po' ci fa", che proprio grazie al suo modo di fare, tra il tonto e l'allibito, dona una ventata di freschezza a una trama che di per sé non sembrerebbe offrire nulla di nuovo sotto il sole. E invece la lettura scorre rapida e fluida, allietata da un tratto di disegno pulito, moderno ed estremamente accattivante.

Di Shizuki Fujisawa avevo letto in precedenza "Accanto a te", ma anche se lo avevo finito, non mi aveva colpito granché, sia dal punto di vista della storia che da quello grafico. Quando ho scelto di comprare il primo numero di Hatsu Haru, non avevo collegato quest'opera alla precedente, ma quando ho iniziato a sfogliare l'albo ho subito percepito qualcosa di familiare nel tratto e con una breve ricerca ne ho compreso il motivo. Era familiare sì, ma decisamente migliorato: più pulito e più sicuro, più maturo insomma.

E anche la storia, pur rimanendo nei canoni classici dello shojo, colpisce perché per una volta abbiamo un protagonista maschile immerso in un nuovo primo amore: Kai Ichinose infatti, il ragazzo più corteggiato della scuola, viene travolto da sentimenti inaspettati per la ragazza su cui meno avrebbe puntato e cioè Riko Takanashi, sua amica d'infanzia, vero e proprio maschiaccio. Quando Kai scopre che Riko è segretamente innamorata del Professor Suwa, ha una reazione inaspettata alla vista di quel lato così femminile e tenero della sua compagna. Iniziano così batticuori, equivoci, fraintendimenti ma non mancano nemmeno risate e situazioni buffe. Se dovessi usare un solo sostantivo per definire questo manga sarebbe sicuramente tenerezza, che è quello che suscitano tutti i personaggi della storia, in modo particolare poi i due protagonisti.

Adorabile. Adorabili il cast di personaggi, adorabile la grafica, adorabili i dialoghi, adorabile la narrazione. Un fumetto che racconta con freschezza e linearità le varie cotte e il primo amore, quel periodo dell’adolescenza quando non si sa come comportarsi di fronte ai gesti della persona che si scopre di amare, senza però cadere nella pesantezza del melodramma o dall’irritazione di sdolcinatezze, poiché il tutto è visto in maniera genuina, di quell’ingenuità calorosa e appassionante da riscaldare anche le persone più fredde.



Il tratto morbido ed espressivo aiuta ad empatizzare il lettore attraverso sguardi penetranti e rossori, in particolare quelli del protagonista, che viene presentato come un playboy popolare ma non di quelli inavvicinabili, depressi o antipatici a cui si è abituati sovente nelle storie sentimentali. Dunque è divertente, oltre che intrigante, osservare come egli prova il primo vero batticuore e le prime insicurezze, dal momento che il punto di vista del manga è il suo. Questa peculiarità rende la trama più avvincente che compensa i contenuti non differenti dai tipici shoujo scolastici.

La chimica con la coprotagonista è frizzante in quanto lei, per fortuna, non è un’eroina scialba e noiosa, anzi è abbastanza tosta e tiene testa al ragazzo. Piano piano sembra che verranno approfonditi anche la loro compagnia di amici.

