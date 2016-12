Light Novel Ranking La classifica giapponese all'11/12/2016

tra il 5 e l'11 dicembre 2016

Nuovo sguardo alla situazione delle vendite dellein Giappone, dopo le classifiche annuali del settore, con i dati riferiti al periodo compresoraccolti dalla, la più importante fonte di dati statistici sulle vendite di libri, CD, DVD e giochi in Giappone.Ritornano le opere dell'area Dengeki Bunko, rappresentate questa volta dae da. Le accompagna sul podiodi cui è stata recentemente annunciata una versione animata.Per il resto la classifica appare poco mossa, in attesa di più sostanziali novità per la classifica di metà del mese.