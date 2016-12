Erika Shinohara non fa altro che vantarsi con le amiche del suo fidanzato… quando, in realtà, non ne ha mai avuto uno! Un giorno, temendo di non poter più coprire le sue bugie, scatta una foto al bellissimo Kyoya Sata, che spaccia poi come suo boyfriend. Sfortuna vuole, però, che lui frequenti la sua stessa scuola e che, a dispetto della fama di principe galante, sia in realtà un sadico pronto a ricattarla! Erika non riesce proprio a decidersi su cosa fare dopo il diploma. Spronata da una zia artista, prova a cimentarsi nella creazione di oggetti in vetro, scoprendosi inaspettatamente dotata. Potrebbe essere questa la strada giusta per lei, ma non sarà da incoscienti affidarsi all’entusiasmo del momento per decidere del proprio futuro?

Ayuko Hatta Opera realizzata da:

Casa Editrice: Star Comics; Prezzo: € 4.30