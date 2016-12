Una terrificante leggenda metropolitana che circola tra gli studenti di un liceo sta per trasformarsi in realtà: nei corridoi dell’edificio si aggira una creatura soprannaturale, e ha maledetto un gruppo di studenti! Ogni notte, Asuka e cinque dei suoi compagni devono vagare per la loro scuola alla ricerca delle parti di un corpo smembrato. Se non riusciranno a trovarle e raccoglierle tutte, saranno uccisi uno ad uno e smembrati a loro volta... per poi tornare in vita al mattino successivo e rivivere da capo il ciclo mortale!

Welzard Opera realizzata da:

Casa Editrice: JPOP; Prezzo: € 5.90