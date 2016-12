7ª Ristampa

L'Alchimista d'Acciaio - I lettori di tutta Italia lo chiedono a gran voce da anni e ora, finalmente, Panini Comics può annunciare con orgoglio l’arrivo del manga di “Fullmetal Alchemist” nel nostro paese! Scritto e disegnato dalla giovane Hiromu Arakawa, il fumetto di FMA è stato quello che ha dato il via alla mania dei giapponesi per i due fratelli Elric, fino alla realizzazione della famosissima serie animata in onda in questi mesi su MTV il martedì sera. Preparatevi a incontrare Edward e Alphonse Elric, due fratelli che sono in grado di usare l’alchimia fin da piccoli e che un giorno, dopo la morte della madre, decidono di provare a resuscitarla usando questa scienza. Un’azione che pagheranno a caro prezzo, dando così inizio a una fantastica avventura che li porterà sulle tracce delle leggendaria Pietra Filosofale. Tutti gli amanti della serie animata non possono perdersi il manga che presenta molte differenze dall’anime, raccontando le stesse vicende in maniera diversa e spiegando e approfondendo cose lasciate in sospeso nell’anime! L’edizione italiana del manga di “Fullmetal Alchemist” sarà curata dalle stesse persone che si occupano dell’anime, in modo da avere un adattamento preciso e corrispondente tra le due opere!

Casa Editrice: Panini Comics; Prezzo: € 4.50