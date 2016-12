Classifica Blu-Ray e DVD Anime in Giappone al 18/12/2016

Nuova settimana e nuova classifica settimanale da, società giapponese specializzata nelle statistiche e nelle notizie sullo show buisiness nipponico, per le vendite per l'home-video degli anime nella settimanaNon delude certo le attese, anzi fa anche qualcosina in più del previsto, la prima uscita di, primo adattamento animato del videogame che strizza molto l'occhio al pubblico femminile, sospinto anche dal biglietto per un evento dal vivo.Arretra di un posto il quarto episodio diquasi affiancato dall'home video del film diC'è poi grande spolvero per i cofanetti a cominciare dal classico Crusher Joe che fa risultato nella nuova edizione in HD; a seguire ci sono anche i cofanetti della serie di Gintama del 2012 e un'edizione deluxe del Box di Haruhi Suzumiya.