La sceneggiatura di One aggiungerà degli elementi di modernità a quella originale di Iwai. Il film è ambientato nel periodo delle vacanze estive, durante le quali un gruppo di ragazzi decide di andare avvedere i fuochi d’artificio dal locale faro, per stabilire - se visti da quella prospettiva - siano rotondi o più piatti. Nel frattempo uno degli amici, Norimichi, si disinteressa alla diatriba sulla forma dei fuochi, perché riceve un improvviso invito da Nazuna, la ragazza che gli piace… lei gli propone di scappare via insieme e staccarsi dagli altri.





Il film debutterà nelle sale nipponiche del 18 agosto 2017. Ecco un primo breve video promozionale:

Lo studio Shaft ha aperto un nuovo sito per presentare il progetto anime film Fireworks , Should We See It from the Side or from Below?), adattamento animato dell’omonimo drama live-action del 1993 di Shunji Iwai.Nel cast di doppiaggio troviamo:Il drama originale, della durata di 45 minuti, debuttò nelle TV nipponiche nell’agosto del 1993, all’interno della serie If: Moshimo. Iwai con esso ha vinto il New Directors Award, assegnato dalla Directors Guild of Japan nel 1993. Iwai è anche noto per aver sceneggiato, diretto, e composto la colonna sonora dell’anime film The Case of Hana & Alice (uscito a febbraio 2015), che funge da prequel al suo precedente film live-action Hana & Alice.