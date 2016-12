Selected Store

Giappone, periodo Tokugawa, a Edo (antico nome di Tokyo) la giovane Fu lavora in una locanda, Mugen è uno spadaccino senza fissa dimora mentre Jin è un ronin ovvero un samurai senza padrone. Quando Mugen scatena una rissa nella locanda dove lavora Fu e anche Jin che voleva solo mangiarsi un boccone, viene coinvolto suo malgrado… i tre fanno conoscenza in questo “turbolento” contesto. Sarà poi per una assurda scommessa che decideranno di mettersi in viaggio alla ricerca del misterioso samurai che profuma di girasoli.

Riportiamo dal sito ufficiale i dettagli sull'edizione DVD di Samurai Champloo annunciata nel corso dell'ultimoe che sarà disponibile in esclusiva nei negozi, la cui lista è consultabile qui SPOT TVMINI POSTERVIDEO MPEG2 PAL / 16:9ANAMORFICO / 1,78:1AUDIO Italiano Dolby Digital 5.1Giapponese Dolby Digital 5.1SOTTOTITOLI ItalianoDURATA: 650 minutiMugen: Christian IansanteJin: Loris LoddiFuu: Alessia Amendola