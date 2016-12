AMV, cosa sono? "Gli Anime Music Video (AMV) sono filmati di breve durata, di carattere amatoriale, costituiti da una musica montata su immagini e video tratti da anime. Attraverso il video editing l'autore del filmato combina il video con un brano musicale di sua scelta, al fine di creare un vero e proprio videoclip".

A cura di Mitsuki della pagina Facebook Tomodachi

Questo è quanto ci dice wikipedia . Noi, da grandi amanti della musica, siamo finalmente riusciti a lanciare un nuovo appuntamento mensile tutto dedicato a questa forma di "amore" per la musica e l'animazione giapponese!Chi dice dicembre dice: Natale, fine dell'anno, feste, regali, dolci, pandoro, serate in compagnia di amici e parenti, super maratone di film\anime e...per questo 2016!!!Per questa prima scelta ho voluto inserire il video che gentilmente ci ha suggerito Shinya.. grazie mille! E grazie a tutti voi che commentate con le vostre preferenze!!. Come sapete, la prima scelta ricade sempre su uno dei vostri video. Ho voluto inserire questo per via della rilassatezza e velo di malinconia che persiste in tutto il video rendendolo davvero molto gradevole all'ascolto e alla vista. 2.28 min di puro incanto e magia condita da paesaggi spettacolari.... combo letale e perfetta!Questo amv sarà anche "datato" (2015) ma ha tutta l'atmosfera natalizia di cui si ha bisogno in quest'anno! Perché, tutti quanti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo immaginato di festeggiare e passare il Natale come un "personaggio di un anime".Torta natalizia, party natalizio, magari condito da un momento di karaoke, bere in compagnia, e bacio sotto un grande albero di Natale al centro di Tokyo... che ve ne pare? Inoltre, a rendere il tutto più "natalizioso" resta sicuramente la melodia di Natasha Bedingfield - Shake Up Christmas. Insomma..Ora, invece, passiamo alla scelta "danzante" del mese. Finalmente, dopo tanto tempo, ho ritrovato un video del MadesiresStudios che mi abbia convinto per: montaggio, musica ed anime scelti. L'ho trovato idoneo alla top 5 di questo mese perché rappresenta proprio un "riassunto" di alcune delledegli ultimi anni che vanno a dare un colore e un senso a tutto l'anno 2016 e al nuovo anno che verrà insomma! Sperando si riveli carico e ricco di sorprese... proprio come questo video!Anche questa quarta scelta ricade sul tema natalizio! La base comincia strumentale (Give Love On Christmas Day by Johnny Gill) e piena di "campanelli" che vanno a richiamare proprio la neve che scende *O*. Gli anime inseriti sono davvero tantissimi e li trovate tutti nella descrizione del video.Il montaggio resta sempre molto semplice (cosa che trovo abbastanza azzeccata vista la lunghezza del video e il susseguirsi di scene diverse.. così non hanno complicato le cose e hanno resto semplice la visione del video). A differenza del secondo video natalizio più dinamico, questo resta più "romantico" mettendo in evidenza un lato diverso del Natale.E per finire.. la parola d'ordine di questo video resta RANDOM!!!! Perché tutto è affidato al caso senza logica! Anime montati e scelti a caso, basi musicali sempre diverse, mixaggio anche di alcuni manga a caso...sarà anche tutto RANDOM ma il risultato finale... è davvero con il botto e mi ha davvero coinvolta piacevolmente.Alla fine, tutti gli eventi di questo 2016 non sono stati programmati per nessuno di noi, per quanto ci proviamo.., la vita segue il suo corso ed è tutto molto random affidato al caso.Con quest'ultimo video concludo questa top 5 amv del 2016 e mi preparo con voi per accogliere il nuovo anno! Auguro il meglio ad ognuno di voi, allo staff di Animeclick e anche a chi ancora non ci conosce!Aspetto come sempre di sentire la vostra qui oppure sulla mia pagina Tomodachi!CI VEDIAMO NEL NUOVO ANNO!!Con affetto... vostra Mitsuki