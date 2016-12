A poche settimane dal grande annuncio del sequel di Code Geass: Lelouch of the Rebellion , ecco il PV, balzato fuori dai social dei fan internazionali del brand, perRicordiamo che la nuova opera sarà ambientata alcuni anni dopo lo Zero Requiem (la parte finale della seconda stagione). L'eroe sarà Lelouch , avvalorando le teorie dei fan che ne avevano sempre smentito la morte. Sembrerebbe che il nuovo anime sia una nuova stagione, dallo staff dell'opera precedente. Nel momento in cui sarà disponibile un video con una qualità migliore ci premuniremo a sostituirlo, per il momento godetevi la visione.Tra il 2009 e il 2010 laha pubblicato in Italia entrambe le serie, che sono anche state trasmesse in tv sul canale digitale terrestre Rai 4, dal 24 settembre del 2009 al 12 agosto 2010, il giovedì, nell'Anime Thursday, con orario d'inizio variabile. Dal giugno 2015, la serie completa è disponibile sul canale di streaming gratuitomentre dal 1 ottobre 2016 la serie è visibile anche sulla piattaforma