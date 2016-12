Siamo nel 1600, sul campo della storica Battaglia di Sekigahara. Il comandante Toyohisa Shimazu fugge tra le montagne dopo aver ucciso il nemico Naomasa. Ferito gravemente, l'eroe finisce in un corridoio-stanza su cui si aprono infinite porte. Ad attenderlo c'è un uomo inquietante, che lo spedisce dietro l'ingresso più vicino. Toyohisa entra così in un mondo simile al Medioevo, dove vivono umani e semi-umani. Insieme agli eroi storici Nobunaga Oda e Yoichi Nasu No, Toyohisa farà parte dei “Drifters”, i guerrieri più famosi di sempre!

Il 12 e ultimo episodio di Drifters , adattamento animato ad opera di Hoods Entertainment del manga omonimo di Kouta Hirano (in Italia per), saluta gli spettatori con un "arrivederci alla seconda stagione", ancora da datare. Vediamo di seguito lo screenshot alla fine della puntata andata in onda oggi in Giappone sualle 23.00:La serie animata è disponibile percon sottotitoli in Italiano su VVVVID