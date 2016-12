Un traguardo davvero importante sta per essere tagliato nel 2017 da One Piece , difatti l’opera di Eiichiro Oda sta per tagliare il suo 20° anno di vita e quindi Shonen Jump ha deciso che festeggerà questo evento nel corso di tutta l'annata. Vediamo da vicino la copertina della seconda e terza edizione combinata del 2017, come quella della successiva quarta e quinta edizione combinata, sempre dedicate al ventennale del manga. La prima copertina ci mostra la ciurma di Mugiwara ridisegnata da alcuni dei più grandi artisti di Jump, come Haruichi Furudate Haikyuu!! ), Yūki Tabata Black Clover ), Takamasa Moue (Ole Golazo), e Koyoharu Gotōge Kimetsu no Yaiba ).Il testo accanto ai personaggi dice “Anche noi siamo amici!!!!!!!!”. E nell’angolo in basso a destra della copertina ci viene preannunciato che Luffy apparirà nella prossima copertina della rivista, la quale è connessa proprio con questa.In questo numero è stato pubblicato il capitolo 234 di Haikyuu!! (pagine a colori), l’849 di One Piece, il 119 di My Hero Academia , il 90 di Black Clover (pagine a colori), il terzo di Ore Golazo, il 616 di Gintama e molti altri.Ecco quindi la copertina successiva, sempre connessa a One Piece, dove gli stessi personaggi della precedente copertina tornano nelle loro sembianze naturali:Questo numero invece viene aperto dal 120 di My Hero Academia (pagine a colori), seguito dall’850 di One Piece, il 91 di Black Clover, il 617 di Gintama (pagine a colori), il 235 di Haikyuu!!, il quarto di Ore Golazo ed anche Boruto (con pagine a colori) e molti altri. Gli unici assenti per ambo l’edizioni sono Hunter x Hunter Come detto in questa news precedente , quest’anno Jump celebrerà l’opera di Oda per tutti i 12 mesi con famose immagini della serie stampate sulle costine, che si comporranno man mano che i volumi pubblicati saranno allineati in successione. La prima uscita del nuovo anno, già disponibile da inizio mese, riporta infatti a caratteri cubitali sopra l'illustrazione della nostra ciurma preferita: "Il 2017 sarà il nostro anno!". In queste due edizioni è stato mostrato il piccolo Luffy intento a farsi la piccola cicatrice che ha sotto l'occhio, mentre nell'edizione successiva vi è Shanks che dà il suo capello al futuro Re dei pirati.