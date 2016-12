La storia si svolge nell'anno 2138 in un periodo in cui sta esplodendo il fenomeno dei videogiochi nella realtà virtuale. Per uno di questi giochi online, il popolare Yggdrasil, giunge improvvisamente il giorno della chiusura. Il protagonista, tale Momonga, decide comunque di non disconnettersi fino all'ultimo istante pensando che alla fine subirà un logout forzato. L'uscita dal gioco invece non avviene ed egli viene trasformato in un personaggio dall'aspetto di scheletro, diventando ''il mago più potente''.

Il mondo del gioco intorno a lui subisce profondi cambiamenti, tanto che anche gli NPC (i personaggi non controllati da giocatori) iniziano a provare sentimenti. Momonga, ormai privo di famiglia, amici e un posto nella società decide di combattere per prendere il controllo del gioco.

In attesa di notizie su una eventuale seconda serie di cui ancora non è stato fatto cenno, il Signore Oscuro protagonista di Overlord rimarrà ancora per un po' sulla scena animata con due film riassuntivi della prima serie che usciranno nei cinema giapponesi a cavallo tra febbraio e marzo del 2017.I due film saranno Overlord: Fushisha no Ou (Overlord: Il Re non-morto), che uscirà il 25 febbraio, e Overlord: Shikkoku no Senshi (Overlord: Il guerriero oscuro), in uscita l'11 di Marzo. Le due pellicole, che hanno il titolo dei primi due volumi della light novel originale scritta da Kugane Maruyama , ripercorreranno le vicende della prima stagione con aggiunta di nuove scene e di nuovi personaggi, ancora disegnati dall'illustratore della novel so-bin Le arie musicali dei film saranno ancora ad opera del gruppo dei MYTH & ROID già impegnati nelle musiche dell'anime televisivo.Per quanto riguarda il nostro paese, l'anime di Overlord è stato inizialmente distribuito attraverso i canali, ormai chiusi, di PlayYamato mentre l' adattamento manga è pubblicato dalla JPOP. Inedita è invece la light novel originale.