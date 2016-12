nuovissimo ed inedito finale

418 pagine

28 dicembre

La Guerra è finita. L’Amico è morto. La razza umana non deve più temere l’estinzione. La pace è finalmente arrivata a Tokyo… o almeno così sembra. Vi sono ancora fin troppi misteri. Nessuno conosce la vera identità dell’Amico e da dove fosse arrivato. La risposta è racchiusa esclusivamente nei ricordi dell’eroe Kenji. È tempo di aprire il vaso di Pandora per scoprire cosa vi è al suo interno.

Ebbene sì, una grande novità arriva per tutti i fan dell' opera del maestro Naoki Urasawa . Difatti con la Complete Edition di 21st Century Boys vi sarà uncreato appositamente per quest'ultima edizione. La Shogakukan ha preparato un volume unico di bencon pagine a colori, e sarà in vendita in Giappone a breve: ilIl manga è il seguito del celebre ed amato 20th Century Boys , entrambi editi in Italia dalla Panini Comics