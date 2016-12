Trama - Dopo aver messo fine all'incidente di SAO nel 2024 ed aver salvato Asuna in Alfheim Online (ALO), Kazuto Kirigaya ritorna finalmente nel mondo reale per riprendere la sua vita normale con i suoi amici ancora una volta. Tuttavia, quando una serie di morti inizia a colpire un VRMMORPG chiamato "Gun Gale Online" (GGO), Seijirō Kikuoka del Ministero degli Affari Interni convince Kazuto a tornare ad impersonare il suo personaggio virtuale "Kirito" anche in questo gioco per investigare sul caso riguardante un giocatore noto come Death Gun, che pare possa assassinare una persona nel mondo reale semplicemente uccidendo il suo avatar nel gioco.

Improvvisamente ovunque sulla Terra appaiono misteriose sfere che ospitano dei parassiti. Rapidamente queste entità si insinuano nel cervello degli umani, entrando attraverso gli orifizi di naso e orecchie. Nessuno sa da dove vengono, ma è subito chiaro che sono apparsi per liberare il mondo della specie umana. Shinichi, un giovane studente, è un "ospite" il cui cervello è stato miracolosamente risparmiato, stranamente Migy, il suo parassita, è riuscito a prendere possesso solo del suo braccio destro. I due esseri impareranno a convivere e comprendersi a vicenda. Nel frattempo Shinichi scopre di possedere incredibili abilità fisiche, ma diventa sempre più consapevole del pericolo che deve affrontare la sua famiglia, come del resto tutta l'umanità: i parassiti vedono l’ospite umano solo come cibo.

non ferma la sua corsa agli anime, e dopo i recentissimi annunci del doppiaggio di serie quali Magi: Adventure of Sinbad Kuromukuro e la seconda stagione di Ajin , l'ultima novità è, che approderàsul noto servizio di streaming online.Al colpo di Netflix risponde però subitoche propone da oggi le prime due puntate dell'ultimissimo doppiaggio ad opera di, deciso in parte da un sondaggio svoltosi proprio sulla stessa piattaforma streaming gratuita. Stiamo parlandi di(Parasyte / L'ospite indesiderato ), serie del 2014 tratto dal manga di Hitoshi Iwaaki