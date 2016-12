Keika You, erede di una famosa famiglia di esorcisti versa in una situazione di estrema povertà, dopo aver perso entrambi i genitori. Sbarca il lunario improvvisandosi veggente di strada e riparando computer. Una notte, in una discarica di vecchi rottami, si imbatte nel misterioso e carismatico esorcista Ki Tanmoku, intento a combattere uno spirito maligno. Keika poco prima era stato investito da una macchina ed era diventato un fantasma, Ki gli appare dinanzi e gli chiede di stringere un “patto”: combattere gli spiriti maligni insieme a lui. Questo incontro dà inizio ad una storia segnata dal fato, dà inizio all’amicizia dei nostri due eroi!

Il canale ufficiale di Youtube di(studio) ha pubblicato un primo trailer per la serie anime boy's love(o Spirit Pact), una coproduzione cino-nipponica, che debutterà in Giappone ilsull'emittente Tokyo MX ; nel frattempo è stato lanciato anche un sito ufficiale che rivela molti dettagli sul progetto.L’anime è prodotto dallo studio Emon Silver Guardian ), è diretto da Li Haolin, sulla base della sceneggiatura di Reiko Torii e la produzione musicale di Rintaro Yoneya.Nel cast di doppiaggio troviamo:Spiritpact (originariamente conosciuto come Ling qi o Soul Contract ) nasce come web comic fantasy cinese, che si incentra sul tema “dell’amicizia” che sorpassa i confini della vita e della morte; Pingzi l’ha serializzato su Tencent Animation & Comics, ed attualmente consta di 163 capitoli.Il manhua ha riscosso notevole successo di pubblico, specie tra le fan di sesso femminile, ed è già stato adattato in ONA (original net anime o web anime) nell’estate del 2016.