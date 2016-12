Akiba's Trip The Animation: VVVVID e Dynit annunciano il simulcast

Progetto anime celebrativo dei 25 anni dello studio Gonzo, è ambientato per le strade del celebre quartiere di Akihabara a Tokyo, invaso dai vampiri. I protagonisti dovranno eliminare i vampiri... svestendoli, in modo da esporli alla luce solare.

Dalla pagina Facebook di VVVVID.it Dopo Acca, Seiren, Zestiria, Rakugo, 3-Gatsu No Lion, All Out, Gundam e il recupero di Baccano una nuova serie irriverente si aggiunge ai simulcast della stagione invernale di VVVVID: AKIBA'S TRIP !Sempre VVVVID segnala inoltre la disponibilità del secondo live di