Poster ufficiale giapponese del film

suo arrivo nelle sale nel 2017.

Ad aprile, durante il Festival del Cinema Italiano di Tokyo presso la Asahi Hall di Ginza, il regista Gabriele Mainetti e l’attore Claudio Santamaria avevano portato il filmdavanti a una platea gremita di spettatori giapponesi.Il film era fresco di un enorme successo aidove due delle sette statuette erano state ritirate proprio da Mainetti come Miglior regista esordiente e da Santamaria come Miglior attore protagonista.Tra il pubblico c'era anche Gō Nagai , fumettista e scrittore giapponese autore della fortunata epopea dei robot che, con Mazinga Z Goldrake e ovviamente Jeeg Robot d’acciaio , oltre a intrattenere numerose generazioni di bambini e ragazzi, ha molto ispirato l’immaginario artistico di Gabriele Mainetti. Nagai deve essere rimasto favorevolmente colpito dal film e ora in Giappone si aspetta ilParticolare curiosità desta questo amore per gli anime giapponesi da parte del regista italiano. Vi mostriamo quindi il video di presentazione giapponese del film.