Usagi Tsukino frequenta la seconda media. È una ragazza un po' goffa e piagnucolona, ma piena di energia. Un giorno incontra Luna, una gatta nera con una mezzaluna sulla fronte, che le dona una spilla che le consente di trasformarsi in Sailor Moon: la bella guerriera dell'amore e della giustizia. Come guerriera della giustizia, Usagi ha la missione di ritrovare il Cristallo d'Argento Illusorio con le altre guerriere e proteggere "Princess Serenity", la principessa del regno della Luna. Tuttavia, la regina del Dark Kingdom (Queen Beryl) invia i suoi servitori a Tokyo per cercare il cristallo e il suo immenso potere, causando una serie di strani eventi che cambieranno la vita di Usagi.

Proseguendo di giorno in giorno su Sailor Moon Crystal vede la conclusione del suo primo arco narrativo, quello relativo al Dark Kingdom, mentre ora inizierà immediatamente il secondo, quello della Black Moon, che segna anche l'ingresso nel cast di Chibiusa Si apre un nuovo spazio commenti per fare un bilancio di questa prima parte di trasmissione o discutere della serie in generale. A seguire ci sono anche i box per i commenti agli episodi 12 e 13.Ricordiamo che l'anime va in onda suin doppia collocazione, alle ore 9.00 e alle ore 17.30, e in replica da lunedì 19 dicembre alle ore 21.50 (dal lunedì al sabato). Gli episodi sono disponibili in streaming anche sul sito dima per un periodo di tempo limitato (una settimana o poco più).