l'impennata di iscrizioni

Facebook ad oggi ha superato i 50.000 like e siamo a 3.100 followers su Twitter

Animeclick.it non è il territorio di Tacchan o di Ironic74 o del suo staff, Animeclick ormai è un bene di tutti.

Venite a passare con noi anche questo 2017...senza limiti!

Il webmaster corre verso l'anno nuovo!



totalmente "liberi" di dire la nostra insieme a voi

"Senza alcuna restrizione di sorta: tutto libero per tutti!"

E pure a sta botta tocca a me fare ildi inizio anno. Come per i sondaggioni me lo sono rimandato di giorno in giorno e praticamente l'ho scritto poche ore fa, anche se non ancora sotto l'effetto dei festeggiamenti a Villa Moe/Zelgadis.Schiariamoci la voce, tocchiamoci la pelata e via:E' stato l'anno dellaper, lo abbiamo detto tante volte,grazie al tanto desiderato nuovo sito che è arrivato ad aprile sconvolgendo la vita degli staffer e degli utenti. Sembrava ormai una leggenda, un evento mistico, ma il duro lavoro di 3 anni dei nostri tecnici ha fatto in modo che tutto si realizzasse. Molti non ci si sono abituati subito, altri proprio non hanno digerito la scelta mada metà anno in poi testimoniano un crescente apprezzamento da parte di una nuova utenza.Questo, ovviamente, ripaga degli sforzi fatti e ci dà nuovo mordente per il futuro. Molta nuova utenza arriva dai social e il sito sta cambiando proprio in questa direzione, cercando di mantenersi al passo coi tempi con quello che offre qui e fuori da qui, senza però snaturarsi o diventare quello che non è mai stato.Alcuni tempi eroici sono passati, ce ne dispiace ma tocca andare avanti ed ecco l'evoluzione suidove le nostre pagine hanno fatto enormi passi in avanti:. Youtube ha visto il gran lavoro del secondo canale dedicato interamente all'universo fieristico e al cosplay, grazie all'opera del nostro film-maker Andrea Pierini, e l'affermazione del canale storico e dai giovani youtuber che lo animano con passione e sul quale abbiamo realizzato tanti bei live anche con tanti amici e addetti ai lavori. Il canale e il sito stanno infatti seguendo una politica simile, quella di diventare una sorta diper il fandom anime e manga dove tutti, nel rispetto e con argomenti adeguati, possono dire la loro, contribuendo a "vivere insieme" la nostra passione.Da qui le collaborazioni che stanno germogliando pian piano con varie realtà come altri canali Youtube, associazioni e gruppi di fan.Il fatto di essere rimasto in pratica l'unico sito che fa numeri a carattere "amatoriale" tra quelli che parlano a tutto tondo di anime, manga e Giappone deve essere motivo di orgoglio ma anche di responsabilità e apertura. Questa sarà la sfida del 2017!In un anno abbiamo offerto. Siamo riusciti ad accorciare i tempi cercando di fornire un'informazione sempre abbastanza "tempestiva" con il proposito di rimediare a quella che era una nostra carenza. Alle fiere vi abbiamo dato le news praticamente in diretta, fornendo un servizio fatto con passione ma non per questo meno attento e scrupoloso.Ovviamente, ogni tanto abbiamo anche sbagliato, ma grazie ai vostri commenti, siamo stati molto tempestivi nel rimediare e “correggere il tiro”. Abbiamo cercato, sempre su consiglio di tutti, staffer e utenti, die coprire tutto il target di appassionati, fornendo momenti di allegria (e per me ci debbono stare in un sito che parla di cartoni e fumetti o anime e manga come volete) ma anche di approfondimento, che cercheremo di proporre con maggior frequenza anche nel 2017.Dal punto di vista "live" nel 2016 abbiamo seguito totalmente: oltre alla classica Lucca (fatta con gran spiegamento di forze) abbiamo aggiunto Milano (di cui siamo Media Partner) e confermato la calorosa Napoli. E' davvero un piacere vedere che le nostre conferenze e iniziative live riscuotono tanto interesse e richiamano tante persone, per noi è un modo di conoscervi e di dare un "volto" al sito. Spero ci seguiate anche nell'anno nuovo e già posso confermarvi le tre fiere già citate e per quanto mi riguarda personalmente potete trovarmi già il 7 gennaio a Cavacon dove farò compagnia a un incontro degli amici di Distopia Evangelion.Posso poi non accennare aiin Giappone? Grazie aquesta realtà è cresciuta e ha avuto un successo anche inaspettato. Anche nel 2016 sono stati portati a termine tre viaggi che sono vere e proprie esperienze tra appassionati, qualcosa di unico e "nostro" ed è per questo che, seppure onorati di varie offerte ricevute, continueremo a farli solo noi di AnimeClick.it insieme con la, per poter offrire sempre un viaggio studiato insieme a voi e non qualcosa di già confezionato.Questo non vale solo per i viaggi, vale per tutto il sito. Non mancano le offerte anche da addetti ai lavori ma, al di là di collaborazioni saltuarie e in totale amicizia (come ospitate alle fiere o segnalazioni), noi vogliamo restare. La libertà forse non paga le bollette ma, grazie alle campagne pubblicitarie, queste alla fine sono saldate e noi possiamo continuare a fornirvi un servizio che come diceva Tacchan nel 2008 restaUno dei dogmi secondo me del sito e che lo hanno reso quello che è oggi, dopo. Sì, perché il sito quest'anno diventa maggiorenne e lo festeggeremo tutti insieme perché, e mi ripeterò, non esiste staff o non staff, esiste lache vive e vegeta tutti i giorni su questo sito.Per il resto che dirvi? Vi auguro un 2017 in grado di soddisfarvi e di soddisfarci, regalandoci momenti piacevoli nella vita reale come in quella virtuale. Ma soprattutto tanti buoni anime e manga da vedere e leggere per poi discuterci sopra, sempre qui sulla vostra amata/odiata