Terza e conclusiva route per il gioco di Fate/Stay Night , Heaven's Feel ha come eroina principale Sakura Matou e ne viene approfondito il rapporto con gli altri personaggi principali come Shirou e Rin. Lo sviluppo degli eventi è molto diverso rispetto alle altre due route con le tematiche le atmosfere che si fanno molto più oscure.

Proprio nel passaggio tra la fine del 2016 e l'inizio di questo nuovo 2017, dal sito ufficiale diè arrivato un fresco trailer che mostra le prime immagini della trilogia dei film che comporranno l'adattamento animato di Heaven's Feel , la terza route della celebre visual novel della, di cui finora sono state animate (in più riprese) solo le prime due " Fate " e " Unlimited Blade Works I tre lungometraggi usciranno nel corso del 2017 sempre con produzione curata dalla Ufotable con la regia di Tomonori Sudou e gli storyboard a Takahiro Miura, già regista della serie TV di Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works.All'inizio del 2017, nel filone dell'universo Fate, ci sarà anche l'arrivo dello special televisivo Fate/Grand Order: First Order tratto dall'omonimo e popolare gioco per sistemi mobile. La rivista NewType di Kadokawa non si fa trovare impreparata e riserva nel numero in uscita a gennaio un ampio speciale su vari prodotti del franchise a cominciare dall'e Grand Order, ma dando spazio anche a Fate/Extra Last Encore , Fate/Apocrypha e Fate/kaleid liner Prisma Illya