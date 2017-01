Protagonista della storia è Josuke Higashikata, un teppistello che si ritrova suo malgrado invischiato nelle traversie della famiglia Joestar in maniera del tutto inaspettata. Dotato di uno Stand chiamato Crazy Diamond, capace di "aggiustare" ciò che è rotto o ferito, oltre a possedere le classiche forza e velocità, il giovane Josuke si ritroverà fra capo e collo parecchie grane, poiché la quiete della sua tranquilla cittadina viene d'un tratto interrotta dal ritrovamento di una mistica freccia capace di donare uno Stand a chi ne viene colpito. Per le strade di Morio-cho, dunque, compaiono, giorno dopo giorno, i più svariati e bizzarri individui in possesso di poteri strani, ma la minaccia più grave per Josuke e per la città stessa è quella costituita da un misterioso ed efferato serial killer che, nell'ombra, miete vittime ormai da anni.

E' online, sul sito ufficiale del live-action di Le bizzarre avventure di JoJo basato sulla quarta serie del manga omonimo scritto e disegnato da Hirohiko Araki la key visual che ci mostra Kentaro Yamazaki Orange , Isshuukan Friends, Shigatsu wa Kimi no Uso ) nel ruolo del protagonista Josuke Higashikata JoestarIl film, come si evince dalla foto qui sopra, uscirà nei cinema giapponesi il 4 agosto 2017.Di seguito vi riproponiamo il video che presenta Kentaro Yamazaki nel ruolo del protagonista Josuke Higashikata Joestar e tutto il resto del cast alla conferenza stampa del progetto.Nel cast del film, prodotto da, ediretto dal pluripremiato regista Takashi Miike Terra Formars live-action), oltre al già citato Kentaro Yamazaki nel ruolo del protagonista: