Il 2016 è stato un anno molto importante per Fairy Tail , avendo spento le prime 10 candeline questo agosto. Il suo ottimo successo non sembra risentire dello scorrere del tempo, ed ecco che anche il 2017 si professa un anno pieno di soddisfazioni per l’opera di Hiro Mashima È stato annunciato difatti un nuovo film per la primavera del 2017:. Questo è il secondo film per il franchise, dopo Fairy Tail: La Sacerdotessa della Fenice , del 2012.In più ecco in allegato gli auguri di Mashima per questo 2017, che secondo il calendario cinese è l’anno del gallo.