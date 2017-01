Nella linea temporale della light novel, nel corso di una guerra del Graal tenutasi durante la Seconda Guerra Mondiale un mago approfitta del caos per rubare un Graal. Dopo alcuni decenni, la famiglia Yggmillennia, che utilizzava l'artefatto trafugato come suo simbolo, proclama la sua indipendenza dall'Associazione dei Maghi. Furiosa, l'associazione invia le sue forze a combattere la famiglia, ma vengono sconfitte dai Servant evocati da quest'ultima. Il sistema della guerra del Graal subisce così un cambiamento radicale, configurandosi come una confronto tra due squadre di sette Servant: inizia così la Grande Guerra del Graal.

Il 31 dicembre è stato aperto il sito ufficiale dell'adattamento animato di, light novel di Yuichiro Higashide legata al celebre franchise multimediale di TYPE-MOON. L'apertura è stata corredata da un trailer di presentazione, visibile di seguito.Sul sito è stato inoltre presentato lo staff dell'anime, che sarà prodotto da A-1 Pictures e trasmesso nel corso del 2017. La sceneggiatura della serie sarà dello stesso Higashide, mentre la regia sarà affidata a Yoshiyuki Asai . Il character design originale di Ototsugu Konoe sarà adattato per l'animazione da Yukei Yamada (autore anche della key visual qui in basso), infine Masaru Yokoyama si occuperà della colonna sonora.La pubblicazione della light novel originale è iniziata nel 2012, concludendosi nel 2014 con cinque volumi all'attivo. Un adattamento manga, a opera di Akira Ishida , è iniziato ad agosto sulla rivista Monthly Comp Ace di, con il secondo volume in uscita il prossimo 26 gennaio.In concomitanza con l'annuncio, è stato anche diffuso un nuovo video promozionale per, adattamento anime a opera didel videogioco per PSP del 2010 Fate/Extra, annunciato la scorsa primavera. Secondo il trailer, la trasmissione avverrà "il prossimo inverno".Sono stati rivelati ulteriori dettagli sullo staff: alla regia ritroviamo Akiyuki Shinbou , coadiuvato da Yukihiro Miyamoto . Masaaki Takiyama adatterà in animazione il character design originale di Aruko Wada . Il padre del franchise di Fate, Kinoko Nasu , è accreditato per la series composition, mentre le musiche saranno di Satoru Kousaki