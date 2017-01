SHARE ITALIANO SHARE GIAPPONESE Lunedì 26 - 12 Ep 04 7,2 % per 1.123.000 spettatori 6,3% Martedì 27 - 12 Ep 05 8,4% per 1.473.000 spettatori 5,3% Mercoledì 28 - 12 Ep 06 8,3% per 1.481.000 spettatori 5,2% Giovedì 29 - 12 Ep 07 8,1% per 1.457.000 spettatori 6,0% Venerdì 30 - 12 Ep 08 9,9% per 1.751.000 spettatori 6,2% Sabato 31 - 12 Ep 09 6,36% per 1.120.000 spettatori 6,1% Domenica 1 - 12 Ep 10 5% per 798.000 spettatori 5,1%

Riportiamo l'attenta analisi del forum Team saiyajin sugli ascolti di Dragon ball Super SuL'edizione italiana della serie animata di "Dragon Ball Super" conferma il suo piccolo successo televisivo. Anche se ancora nel pieno delle feste natalizie, la seconda settimana di trasmissione è riuscita a migliorare i risultati ottenuti dai primi tre episodi, con uno share che non solo ha superato la media giapponese, ma anche il picco massimo di spettatori. Vediamo i dettagli della settimana 26 Dicembre 2016 - 1 Gennaio 2017, corrispondente agli episodi 4 - 10.Seguendo uno share andato sempre più in crescendo nei giorni feriali, fino ad un incredibilmente sfiorato 10%, il fine settimana della vigilia e capodanno ha visto un drastico calo, dovuto però alla natura festiva dei due giorni. Nonostante ciò, Super ha confermato di essere il programma di punta del daytime pomeridiano di Italia 1, proseguendo il suo deciso testa a testa con i The Simpsons che dimostra quanto le due serie siano ancora oggi uno dei capisaldi dell'animazione Mediaset. Dragon Ball è stato comunque superiore rispetto i film pomeridiani di Italia 1 dedicati al periodo natalizio, difendendosi bene dai classici Disney trasmessi dalla Rai e dai film serali, che hanno guadagnato share tra il 5% e il 12%.