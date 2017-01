Suzaku a interpretare quel ruolo

Ringraziamodi CODE GEASS ITALIA per questa esauriente disamina, vi avvisiamo anche che tutto quello che sarà scritto da ora in poi è da considerarsiper chi non ha visto la serie.Pochi giorni fa, più precisamente il 23 dicembre, in Giappone è stato trasmesso l'evento del 27 novembre scorso relativo al decimo anniversario di " Code Geass: Lelouch of the Rebellion " all'anfiteatro Maihama di Chiba, i cui DVD e Blu-ray saranno messi in vendita il 21 aprile 2017.Nonostante la limitazione imposta dalla barriera linguistica, i contenuti dello stesso sono così pervenuti anche in Occidente grazie ad alcuni blogger nipponici che, avendo presenziato all'evento, hanno deciso di fornire la loro testimonianza scritta con un articolo.Così siamo venuti a conoscenza del fatto che all'"Anniversario del Miracolo" hanno partecipato i principali seiyuu della serie ( Jun Fukuyama Ken Narita ), alcune delle band che hanno prodotto le opening e le ending della stessa ( ALI PROJECT Hitomi ) e lo scrittore Ichirou Okouchi nonché il regista Goro Taniguchi Ma soprattutto sappiamo che è stato trasmessa una breve anteprima del sequel "" nel quale vengono anche confermato il progetto relativo al remake della serie (composto da 3 OAV, che a giudicare dalle dichiarazioni di Okouchi e Taniguchi serviranno loro per rivedere la serie originale in modo da porre le basi per il nuovo progetto), il cui video, forse tratto dalle riprese dell'evento, è stato caricato su YouTube nella data inizialmente citata.Considerando la confusione destata nei fan, propongo una traduzione della parte diffusasi su Internet accompagnata da alcune considerazioni inerenti i contenuti proposti nel teaser trailer.Essa comincia con il discorso di un attore nei panni di Zero, che riprendendo lo stile e i contenuti della proclamazione degli Stati Uniti del Giappone nell'episodio 23 della prima stagione annuncia il sequel di "Lelouch of the Rebellion":«Per tutti coloro che hanno dovuto aspettare dieci anni, ascoltino! Per tutti quelli che hanno seguito il medesimo ideale... Sono Zero e dichiaro la rinascita di "Code Geass: Lelouch of the Rebellion"! Sono conscio del fatto che mi stessero cercando. Senza distinzioni di razza, genere o età, c'è solo un requisito per essere fan di Code Geass, ed è solo quello di credere in me. Adesso, vedetelo con i vostri stessi occhi!»Dopodiché viene trasmessa la preview, che comincia con la scritta "Pochi anni dopo lo Zero Requiem" in sovraimpressione (a conferma del fatto che si tratta di contenuti inerenti il sequel e non il remake). Seguono fotogrammi della maschera di Zero sulla riva di una spiaggia, insabbiata e cullata dalle onde del mare.Probabilmente l'attuale Zero, Suzaku Kururugi, l'ha persa per qualche motivo, oppure è successo lo stesso ad un imitatore che tentava di spacciarsi per lui, considerando che Suzaku per il mondo è morto e che non avrebbe mai gettato la maschera volontariamente col rischio di farsi scoprire.Poi si ha un'esplosione in un ambiente cittadino, ma purtroppo il cambio di prospettiva della telecamera adibita alle riprese e la brevità dei fotogrammi non permettono di determinare dove avvenga di preciso, anche se dall'architettura degli edifici quasi certamente non è un luogo orientale.Si passa ad un gazebo nella Città Proibita (Luoyang, capitale della Federazione Cinese), molto vicino alla residenza della Tianzi (lo abbiamo già visto nell'episodio 6 della R2), dove Kaguya Sumeragi, Kyoshirou Tohdoh, Zhou Xianglin e Hong Gu stanno conversando. Considerando che l'ingresso nella Città Proibita è concesso solo agli ospiti di Stato e che sia Kaguya che Tohdoh rivestono probabilmente ancora qualche ruolo nell'ambiente politico nipponico (centrale o simbolico che sia), si può arguire che Federazione Cinese e Giappone siano ancora in buoni rapporti.Di nuovo una scritta in sovraimpressione: le CLAMP si occuperanno ancora del design originale. In seguito vediamo Kallen, Ohgi e Tamaki fare il teppanyaki (una specie di grigliata giapponese): a giudicare dalla strumentazione tecnica, dagli elettrodomestici e dalla presenza di altre persone non sembra un ambiente casalingo e potrebbe trattarsi del bar in cui Tamaki lavora come impiegato a cominciare dalla fine della seconda stagione. Vista la presenza di Ohgi in un'occasione del genere, divenuto primo ministro del Giappone a fine serie, si può intuire che la situazione politica giapponese è ancora decisamente tranquilla.Dopo ancora si può notare Zero in una zona industriale di notte che compie un salto particolarmente acrobatico: da questo particolare abbiamo la conferma che è sempre, o che quantomeno non l'ha del tutto abbandonato.I fotogrammi successivi mostrano un Knightmare Frame che fuoriesce dall'acqua, si libra in aria con la luna alle spalle e spara un proiettile dalla forma squadrata e dal colore violetto: tenendo conto del fatto che la Fortress Mode dello Shinkiro gli permette di navigare sott'acqua (come visto nell'episodio 12 della R2) e che la mossa finale del mecha in questione somiglia molto al Diffusion Structure Phase Transition Cannon dello stesso Knightmare (R2, episodio 11) è probabile che si tratti proprio di sua versione nuova (forse modificata) del primo armamento menzionato, andato distrutto prima dell'episodio finale. Le navi presenti probabilmente non gli sono ostili, considerando che dal loro aspetto paiono identiche a quelle viste nella seconda stagione (dove si sono dimostrate essere dotate di sistemi di rilevamento tali da individuare mezzi nemici subacquei, come nell'episodio 7 della R2), e data anche l'assenza di nemici potrebbero trovarsi lì per dare supporto in una missione di ricognizione.Ancora una scritta in sovrimpressione: il character design sarà affidato a Takahiro Kimura . Segue la vista di un imponente palazzo in un paesaggio desertico, forse mediorientale o nordafricano considerando i due cammelli, uno dei quali si vociferava fosse montato da C.C. prima dell'uscita della preview, che invece non permette di distinguere i due personaggi presenti a causa della distanza. Visto l'inusuale mezzo di trasporto usato, i due viaggiatori potrebbero tenere a rimanere in incognito.Poi abbiamo una carreggiata di campagna spazzata via da una frana, e un Knightmare Frame con le Energy Wing a cui vengono sparati due proiettili e che risponde usando lo Slash Harken (accompagnato da una scritta in sovrimpressione che annuncia chi si occuperà del design dei Knightmare Frame, cioè Yosuda Akira): dal design e dalle specifiche, sembra una fusione tra lo Shinkirou e il Lancelot Albion, e probabilmente non è lo stesso che qualche fotogramma prima è emerso dal mare.In seguito, Jeremiah e un'altra persona, sensibilmente più bassa di lui (forse Anya, visto che sia nell'ultimo episodio della R2 che nell'ultimo picture drama li vediamo assieme) in un lago di fenicotteri, e il primo che - essendo un cyborg - va in cortocircuito a causa di qualche tipo di malfunzionamento. Il paesaggio isolato ci lascia intendere che ha probabilmente continuato a mantenere un ruolo defilato dopo essersi ritirato a coltivare arance, nonostante l'abito che indossi sia quello che utilizzava quando era in servizio, e che dunque suggerisce stia svolgendo un compito di qualche tipo (magari per conto di Nunnally o di Lelouch).Altra scritta che ci rivela i direttori d'animazione: Yuriko Chiba Eiji Nakada . Poi notiamo tre persone, una delle quali con le valigie, che si trovano in un aeroporto (dai dettagli emersi prima dell'uscita della preview si vociferava fossero alcuni dei ragazzi del consiglio studentesco, ma anche qui la distanza non ci permette di riconoscerli). A seguire una brevissima scena di Knightmare che procedono in discesa in una zona boschiva e oscura, che stanno ad indicare una probabile battaglia imminente.Poi un'altra esplosione in un ambiente cittadino, stavolta sicuramente situato in estremo Oriente, come testimoniano gli ideogrammi sopra le insegne di alcuni negozi. Il fatto che si verifichino esplosioni in luoghi geograficamente molto lontani, tenendo conto della relativa tranquillità della situazione geopolitica post-Zero Requiem e dell'intensificazione delle relazioni internazionali in via collaborativa, potrebbe significare che la minaccia del sequel sarà subito di portata mondiale, mentre il fatto che vediamo ben due eventi catastrofici in ambienti cittadini non ci porta lontano dal pensare che i nuovi antagonisti, ammesso che ne siano responsabili, non si facciano problemi a commettere atti terroristici a danni dei civili.Ancora una scritta che conferma la Sunrise come studio d'animazione per il progetto. Altri fotogrammi di un paesaggio quasi sicuramente estremo-orientale, considerando la statua sullo sfondo che sembra richiamare i simulacri buddhisti, induisti o sikhisti, con la presenza di Cornelia e una conseguente piccola esplosione. Il fatto che vaghi ancora solitaria per questi luoghi e che vesta un abito simile a quello usato nella R2 implica probabilmente che non ha riacquistato il suo titolo di seconda principessa imperiale e che non detenga una rilevante posizione di potere all'interno del governo britanno presieduto da Nunnally.Brevissima scena in un'area montana con del fumo, forse collegato ad alcuni degli eventi caotici mostrati precedentemente in zone poco abitate. Ci avviamo alla conclusione con Suzaku che sembra portarsi dietro un inusuale mezzo a propulsione in un luogo di campagna: la situazione è particolarmente strana visto che l'oggetto meccanico in questione non sembra proprio un sedile di espulsione di un Knightmare Frame, ma ancora più difficilmente spiegabile è che Suzaku vesta un'uniforme estremamente somigliante a quella usata in qualità di Knight of Seven, prima ancora che fosse nominato Knight of Zero da Lelouch.Le scritte in sovraimpressione confermano scrittore e regista delle due stagioni precedenti: rispettivamente Ichirou Okouchi e Goro Taniguchi.Infine, vediamo l'occhio sinistro di, che testimonia come (nel caso in cui non si trattasse di un flashback) egli, alla quale è probabilmente sopravvissuto mediante l'inconsapevole acquisizione del Code dal padre Charles, avendo confermato Okouchi che il protagonista del sequel sarà Lelouch vivo e vegeto.Il video si conclude con il nome del nuovo progetto, cioè "Code Geass: Fukkatsu no Lelouch" scritto nello stile usato per i nomi delle due stagioni di "Lelouch of the Rebellion", con l'annuncio della realizzazione di 3 film d'animazione volti a riassumere le due precedenti stagioni il cui rilascio è previsto per gennaio 2017 e dell'inizio del "Next project" intitolato per l'appunto "Fukkatsu no Lelouch".