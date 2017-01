10 gennaio

La seconda edizione annuale della rivista bisettimanale Evening, edita dalla Kodansha , ha annunciato che Mohiro Kitoh Noririn ) a breve vedrà debuttare la sua nuova opera, attesa per il. Tra le pagine della rivista è stato inoltre annunciato che nella stessa edizione debutterà il nuovo manga di Ao Akato, Riū wo Machinagara.Hayabusa-chan mo Tondemasu racconterà la storia di un’eroina alata che ama mangiare crocchette. Il primo capitolo del manga sarà con pagine iniziali a colori ed avrà dedicata la copertina della rivista.Bokurano è stato pubblicato tra le pagine di Ikki, rivista edita dalla Shogakukan , dal 2004 al 2009, in Italia è stata pubblicata dalla Kappa Edizioni. Nel 2007 è stato trasposto in un anime prodotto dalla Gonzo , di 24 episodi.